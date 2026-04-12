España, a reinar en la Copa del Mundo sin María Pérez... pero con Paul McGrath

Con los Europeos de Birmingham en el horizonte veraniego, España afronta este domingo con 17 atletas y con grandes expectativas la Copa del Mundo de Marcha por equipos que se disputará en la localidad brasileña de Brasilia tras lograr ocho medallas hace dos años en Antalya.

La gran ausente será la tetracampeona mundial y campeona olímpica María Pérez, quien debutará en mayo en el Gran Premio Cantones de La Coruña tras semanas centrada en los entrenamientos con el oro europeo de 20 km como objetivo.

Paul McGrath, Diego García y Álvaro López vencieron en 20 km por equipos en la pasada edición, y Sofía Santacreu y Aldara Meilán, en 10 km junior por equipos. McGrath y Diego García acabaron por detrás del sueco Kalström en 20 km, Meilán y Santacreu llegaron tras la china Xizhen en 10 km junior, Lidia Sanchez-Puebla, Antía Chamosa y Paula Juárez cerraron el podio en 20 km por equipos y el ya retirado Álvaro Martín y Laura García-Caro acabaron terceros en el relevo mixto de maratón.

Dani Monfort, Álvaro López, Paul McGrath y Diego García / RFEA

En su continua amenaza contra la marcha, Sebastian Coe ha vuelto a hacer de las suyas en un vergonzoso juego con las distancias en una semana en la que se ha vuelto a amagar desde World Athletics con una posible desaparición de la marcha en los Mundiales y en los Juegos Olímpicos. Ese rumor que salió a comienzos de semana no se confirmó por suerte, pero bien podría haber sido un globo sonda.

El caso es que los 20 km y los 35 km vuelven a ser historia, como ya lo fueron los históricos 50 en los que hizo historia el madrileño Chuso García Bragado. En Brasilia se competirá en media maratón y en maratón, a la espera del próximo invento del doble campeón olímpico. Y si no, que se lo digan a los saltadores de longitud, a quienes les quieren quitar la tabla de batida.

SELECCIÓN ESPAÑOLA

Hombres:

Media maratón: Paul McGrath, Diego García, Álvaro López y Dani Monfort.

Maratón: Manuel Bermúdez, Dani Chamosa y José Manuel Pérez.

10 km sub'20: Eloi Antón, César Hidalgo y Pablo Zárate.

Antía Chamosa, Sofía Santacreu, Griselda Serret, Aldara Meilán y Lidia Sánchez-Puebla / RFEA

Mujeres:

Media maratón: Antía Chamosa, Aldara Meilán, Lidia Sánchez-Puebla, Sofía Santacreu y Griselda Serret.

10 km sub'20: Irene Vega y Gina Torres.

HORARIOS

(Hora española peninsular, cinco menos en Brasilia)

11:45 horas: maratón masculina y maratón femenina.

12:15 horas: 10 km masculinos sub'20.

13:15 horas: 10 km femeninos sub'20.

16:05 horas: media maratón masculina.

17:50 horas: media maratón femenina.

LOS RIVALES

Con Paul McGrath (actual subcampeón europeo de 20 km) y Diego García como jefes de filas en media maratón, los principales rivales serán el japonés Toshikazu Yamanishi ('recordman' mundial de 20 km), los chinos Xiangfei Zhao y Xinrui Zhang, el veterano luso Joao Vieira, el italiano Francesco Fortunato, el canadiense Evan Dunfee y el brasileño Caio Bonfim.

Kimberly García León (146), en los Juegos de París'24 / EFE

En mujeres, Antía Chamosa y las 'herederas' Sofía Santacreu y Aldara Meilán tendrán enfrente a las chinas Haiying Ji, Na Guo y Maocuo Dou, a la polivalente peruana Kimberly García León y su compatriota Evelyn Inga, a la polaca Katarzyna Zdzieblo, a la francesa Pauline Stey y a la australiana Olivia Sandery.

Con la baja del excampeón mundial Miguel Ángel López (reinó en 20 km en Pekín'15), en la maratón masculina estarán al sueco Perseus Karlström, el chino Yanlong Gao y Jinxi Wang, el galo Aurélien Quinion, el italiano Massimo Stano, el alemán Christopher Linke, el ecuatoriano David Hurtado, el guatemalteco Erick Barrondo, el mexicano José Luis Doctor y su compatriota Carlos Mercenario, hijo del subcampeón olímpico en 50 km en Barcelona'92 con el mismo nombre y primer apellido.

España no estará en la maratón femenina, en la que destacan las chinas Quzhen Sangdan y Ricuo Ji, la ecuatoriana Paula Torres, la brasileña Gabriela De Sousa y las italianas Eleonora Giorgi y Sofía Fiorini. Por último, los cinco sub'20 españoles tratarán de repetir los laureles de la pasada edición con 38 participantes en categoría femenina y 40 en la masculina.