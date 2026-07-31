Natación
España, quinta en la final de saltos por equipos
Italia se llevó el oro en la competición, acompañado por Rusia y Ucrania acompañándola en el podio
EFE
El conjunto español de saltos cerró en quinta posición, la misma que logró el pasado año en la ciudad turca de Antalya, su actuación en la final de la competición por equipos mixtos de los Europeos de París, tras contabilizar un total de 346,30 puntos.
Una nota insuficiente para que Valeria Antolino, Juan Pablo Cortés, Jorge Rodríguez y Ana Carvajal pudieran subir a un podio que encabezó el equipo italiano con una puntuación de 410,60.
El equipo ruso, que compite bajo bandera neutral en la capital francesa, se colgó la medalla de plata en su regreso a la máxima competición continental con un nota de 385,80.
El bronce fue para el conjunto ucraniano, que no pudo revalidar el título continental que conquistó hace un año en los Europeos de Antalya, tras contabilizar un total de 368,20 puntos tras su seis saltos.
España no puede contener la remontada ucraniana
Un tercer escalón del podio con el que España, oro en los Europeos disputados en 2024 en Belgrado, pareció en disposición de poder pelear, tras cerrar en quinta posición, a poco más de cinco puntos de la medalla de bronce, tras los tres saltos desde el trampolín de 3 metros.
Pero pese a la seguridad de Ana Carvajal y de Jorge Rodríguez en la plataforma de 10 metros, el equipo español no pudo contener la remontada de Ucrania, que de la mano de un sensacional Oleksii Sereda pasó de la octava posición a la tercera.
Una reacción que no fue suficiente, sin embargo, para que el cuarteto ucraniano pudiese arrebatar la medalla de plata a Rusia, ni muchos menos el oro a una Italia que se mostró como el más sólido de todos los equipos.
Tal y como reflejaron los 410,60 puntos que lograron Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria y Raffaele Pelligra, veinticuatro más que el conjunto ruso, segundo con 385,80, y cuarenta y dos más que Ucrania, tercera.
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