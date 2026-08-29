España quiere acabar con 55 años de espera y conquistar su primer Mundial

España afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de su historia. Los RedSticks se medirán a Alemania, vigente campeona del mundo, en la final de la Copa del Mundo de hockey 2026, con el primer título mundial de la selección española en juego. El encuentro comenzará a las 16:30 horas en el Belfius Hockey Arena de Wavre y podrá seguirse en directo por Teledeporte y RTVE Play.

España regresa a una final mundialista 28 años después de la disputada en Utrecht en 1998. Será la tercera vez que los RedSticks luchen por el oro. Las dos anteriores terminaron con una medalla de plata, mientras que el bronce conquistado en 2006 completa el palmarés español en la competición.

Ahora, 55 años después de aquella primera final disputada en Barcelona y casi tres décadas después de Utrecht, España vuelve a estar ante la gran oportunidad de conquistar el mundo. La clasificación para la final ya garantiza la cuarta medalla mundialista, pero el equipo de Max Caldas no quiere conformarse. Busca convertir décadas de esfuerzo y generaciones de jugadores en el primer oro mundial del hockey español.

Un camino de máxima exigencia

Los RedSticks comenzaron el torneo con una victoria ante Sudáfrica (3-1), antes de caer por la mínima frente a Australia (0-1). España cerró la primera fase con otro triunfo ante Irlanda (3-1) para acceder a la siguiente ronda.

En ese camino hacia la final, la selección española volvió a cruzarse con Alemania, a la que ya había derrotado 2-1 en la segunda fase del propio Mundial. Un triunfo que demostró que los RedSticks están preparados para volver a enfrentarse al vigente campeón.

Alemania disputará su segunda final consecutiva y la sexta de su historia. La selección germana fue subcampeona en 1982 y 2010 y campeona en 2002, 2006 y 2023. Un nuevo triunfo en Wavre le permitiría alcanzar los cuatro títulos de Pakistán, la selección más laureada de la historia del Mundial.

Los números anticipan una final muy equilibrada. España llega con cuatro victorias, un empate y una derrota, además de 13 goles a favor y ocho en contra. Alemania presenta el mismo balance, con 14 tantos marcados y siete recibidos.

El historial reciente, sin embargo, sonríe a España. Los RedSticks han ganado ocho de los últimos once enfrentamientos ante Alemania en el tiempo reglamentario, con dos empates y una derrota. En 2026 se han enfrentado ya tres veces: victoria española por 5-2 y empate 3-3 en la FIH Pro League, además del 2-1 en esta Copa del Mundo.

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Alemania buscará defender la corona conquistada hace tres años y levantar su cuarto Mundial. España, por su parte, afrontará su tercera final con la posibilidad de conquistar un oro que nunca ha conseguido. Tras superar a los campeones olímpicos y volver a derrotar a Alemania en este campeonato, los RedSticks están a un solo partido de hacer historia.