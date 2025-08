España se queda corta en los Mundiales con Luca Hoek desatando la ilusión

España se despide del mundial, donde ha tenido una participación increíble en las piscinas de Singapur, obteniendo un histórico medallero de 12 metales. Sin duda, donde más ha triunfado el equipo español, ha sido tanto en waterpolo como en natación artística. Eso sí, no hemos tenido la misma suerte en velocidad y saltos, cuando presentábamos un equipo prometedor.

Luca Hoek el diamante de España

La piscina ha sido un muro infranqueable para los nadadores españoles, aunque a pesar de su juventud tienen un futuro esperanzador. Como es el caso de Luca Hoek Le Guenedal, quien se ha consolidado como el diamante de España. La irrupción del joven, de tan solo 17 años, ha sido una bocanada de aire fresco que ha desatado la ilusión en una natación española que ansia encontrar nuevos referentes tras la desaparición de las grandes competiciones internacionales de una Mireia Belmonte cuando empezaba a alzar el vuelo de su carrera.

Hoek a pesar de su juventud, ha demostrado una gran madurez adoptando un papel que, por edad y por experiencia, le correspondería a Hugo González, quien no ha asistido a estos Mundiales, o a un Carles Coll que ha demostrado con creces en Singapur, que no es solo un nadador de piscina corta.

Pero Hoek, de padre neerlandés y madre francesa, pero nacido y criado en la localidad barcelonesa de Sitges, deja fascinada a la gente con su habilidad y astucia para incendiar etapas a la misma velocidad que nada. Ya dejó huella a principios de julio en el Europeo de Samorin cuando Luca se convirtió en el primer nadador español en romper la barrera de los 22 segundos en los 50 libres. Ahora en los Mundiales de Singapur ha demostrado que no tardará mucho en estar peleando con los mejores tras quedarse a 40 centésimas de la final de los 100 libres.

"Cuando he entrado a la piscina y he visto a tanta gente gritando me he animado, pero a la vez estaba con cero nervios", explicó Hoek que al paso por los 50 metros lideraba su semifinal por delante de nadadores experimentados y brillantes de la talla del chino Zhanle Pan, plusmarquista universal, o el australiano Kyle Chalmers, oro en los Juegos de Río y plata en los de Tokio y París.

Una intensa puesta en escena que el joven nadador español, vigente campeón de Europa júnior, pagó en el segundo largo, lo que no impidió a Luca Hoek batir el récord de España que él mismo había establecido en las semifinales.

Una actuación increíble que volvió a repetir en las pruebas de relevos, en las que completó su posta en 47 segundos tanto en el 4x100 libre masculino, como en el relevo mixto, con el que alcanzó la final, en la que el conjunto español logró la séptima plaza. Un inmejorable debut en un gran campeonato absoluto que ha convertido al jovencísimo Hoek en el pilar sobre el que la natación española parece dispuesta a construir su futuro.

Carles Coll un paso adelante

Un futuro que es ya presente en el caso de Carles Coll, que dio en Singapur el paso adelante que se le reclamaba y dejó claro que no solo puede brillar en piscina corta, donde se coronó campeón del mundo el pasado mes de diciembre, sino también en larga.

Tal y como confirmó la séptima plaza que el tarraconense, de 23 años, firmó en una final de los 200 braza en la que Coll pareció por momentos que no solo podía aspirar al podio, sino a la medalla de oro.

De hecho, el nadador español, casi se convierte en una baja para el Singapur, debido a unos problemas burocráticos surgidos para alargar su estancia en Estados Unidos, donde estudia y entrena. Coll consiguió superar la mitad de la prueba en primera posición con un ritmo de paso por debajo del récord del mundo.

Pero eso no le bastó, el mismo Carles Coll explicó tras la final, que solo hizo falta que perdiera mínimamente la "calma" para quedarse fuera de una lucha por las medallas. El nadador se quiere más y quiere verse inmerso de lleno en los próximos campeonatos "a poco que mejore".

Weiler no pudo romper el muro en semifinales

Un cambio que también deberá experimentar Carmen Weiler, que a sus 20 años se consolida como otra de las grandes esperanzas de la natación española, para poder derribar la auténtica muralla en la que se han convertido las semifinales para la joven nadadora.

Si en los Juegos Olímpicos de París Weiler, que al igual que Carles Coll entrena a las órdenes del español Sergi López en la Universidad de Virginia Tech, se quedó a 22 centésimas de acceder a la final de los 100 espalda, en Singapur fueron solo 36 centésimas lo que la dejó fuera de poder disputar la lucha por los metales.

Semifinales en las que Carmen Weiler volvió a quedar baja en los 200 espalda, la misma ronda en la que concluyeron su concurso en la ciudad asiática, Adrián Santos, 50 espalda, Laura Cabanes en 200 mariposa, Emma Carrasco en los 200 estilos y Estella Tonrath 200 espalda.

El objetivo está claro

Ahora los nadadores españoles deberán romper el techo de cristal que existe en este deporte, para conseguir el objetivo que se ha marcado la Federación, ser un "equipo con más peso" en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y para ello, como remarcó el director técnico Santi Veiga, "hay que estar en el mayor número de finales posibles".