España, a las puertas de otro título mundial de MMA: "Voy a noquear al campeón y callar bocas"

Costello Van Steenis (16-3), conocido como “The Spaniard”, está a punto de vivir la noche más importante de su carrera. El próximo 19 de julio, en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), se medirá al invicto Johnny Eblen (16-0) por el título mundial de peso medio de la PFL, la segunda mayor liga de artes marciales mixtas del mundo después de UFC.

Tras años de esfuerzo, lesiones y reinvención personal, el luchador de raíces neerlandesas y filipinas, criado en Altea, peleará por convertirse en el segundo español en conquistar un cinturón en una gran liga internacional de MMA, tras Ilia Topuria. Con un récord profesional de 16 victorias y solo 3 derrotas, Van Steenis llega a esta cita tras una espectacular racha de finalizaciones, y con una promesa clara: hacer historia para el deporte español. A poco más de un mes para su gran cita, el púgil de 32 años atiende a SPORT

Poco más de un mes para el combate más importante de tu vida

Esta pelea es mi momento. Todas las pérdidas y victorias que tengo... son aprendizajes para esta.

¿Cómo fue ese momento en el que la compañía te brinda esa oportunidad?

Dije: ¡Por fin! Ya me lo dijeron tres veces. Ha sido una carrera bastante dura y larga, porque hace cuatro años me posicionaron en el puesto tres y me dijeron: “Te queda una más y peleas por el título”. Después me lesioné y tuve que parar mi carrera durante casi tres años, y eso mentalmente me afectó mucho. Me dio un bajón muy grande en la vida, pero me crucé con gente que me dijo: “Mira, vamos a ponerte la mente fría, ponte las botas, que vamos a trabajar y vas a volver más fuerte que nunca”. Ahora, por fin, peleamos por el título, y vamos a coger el título el próximo mes.

El cartel del título mundial de peso medio de PFL / PFL

Te has ganado esta oportunidad con un highlight brutal, un KO con una patada a los 45 segundos de tu último combate...

Era todo manifestándolo. Con mi equipo dijimos: “Vamos a pegarle por abajo, y cuando lo veamos, le pegamos por arriba”. Y claro, con la primera patada que le di por arriba, ya se terminó todo el cuento para él. Vamos a hacer crecer mucho más nuestro nombre en España con esta pelea titular. Ganamos el título y la siguiente misión es llevar PFL a España. Lo vamos a conseguir. Es mi sueño.

Eblen, leyenda de PFL

El primer paso para hacer este sueño posible es, obviamente, adjudicarte el cinturón de campeón de PFL. Es un ‘main event’ contra Johnny Eblen, que es un rival con un 16-0, invicto, una de las grandes estrellas del American Top Team, sparring de Sean Strickland, excampeón de UFC. ¿Cómo está gestionando Costello todo este escenario?

Pues muy bien. Es uno de los mejores luchadores del mundo. Pero yo he perdido. Él nunca ha perdido. No he perdido por KO, ni por sumisión. No me han podido finalizar. He perdido por puntos, y por muy poco, que también podría haber ganado. Tenía que pasar para poder mejorar. Y él no.

Para los que no te conozcan tanto... ¿Quién es Costello? ¿De dónde sale, dónde nace? Sabemos que tienes raíces, si no me equivoco: padre neerlandés, madre filipina...

Yo he crecido toda mi vida en España. Desde que tenía un año me mudé aquí con mi familia, y hasta los 20 años vivía en Altea. He sido muy chico, muy niño, así dicho, siempre por las calles. Descubrí las MMA con 17 años, cuando conocí a mi entrenador Gerardo López. Yo no hacía nada, terminé el colegio, el instituto, con 15 años. Y con 17 me crucé con Gerardo y me dijo: “Vente conmigo, vamos a entrenar”. Me llevó con él a trabajar de portero por ahí en Benidorm, que también fue una buena experiencia, y que molaba. Pero después me dijo: “Eres muy bueno, pero si te quedas aquí no vas a hacer nada. Vete a otro país donde las MMA existen con más nivel”, porque hace 15, 14, 13 años no eran muy grandes aquí.

Y bueno, es lo que hice. Me monté en un bus, me fui a Holanda, a casa de mi padrino, a vivir con él. Al padrino le dije: “Mira, te limpio la casa, te cocino y me dejas vivir contigo para entrenar”. Y eso hice. Fui allí como un chaval de 20 años, siendo amateur, construyendo mi carrera profesional.

Y de ahí, a pelear por un título mundial.

Y ganado, ya verás. Y ganado. Lo sé. Lo voy a decir la próxima vez con el título aquí (risas). Lo sé, lo sé. Y volveremos a hablar y tendrás el título ahí. Lo sé.

Sabemos que tienes una base de kickboxing muy buena, pero después también miramos tu currículum y tienes 8 de tus 16 victorias profesionales por sumisión. ¿Cómo te definirías tú?

Yo me definiría muy... al principio de la carrera, muy bobo. Muy tonto. ¿Por qué? Porque iba a pelear sin gameplan, porque quería hacerle daño, quería hacerle daño, quería ganar, ganar, ganar. No es cuestión de ganar. Es cuestión de no perder. Y eso es lo que he aprendido estos años. Pero mira cómo están acabando mis últimas peleas: las estoy ganando por finalización en la primera o en la segunda. Antes también era así a veces, pero ahora, más violentamente.

Violencia asegurada

Y volviendo un poquito a tu rival, a Johnny Eblen. Háblanos un poco sobre él. Es un 16-0, como hemos dicho antes, invicto. Al final, vemos que la gran mayoría de sus victorias son por decisión, pero parece ese tipo de rival al que es muy difícil ganarle a los puntos, que cuando el combate se va a los rounds largos, es donde empieza a cocinar su victoria. Háblanos un poco sobre él.

Es uno de los mejores luchadores del mundo. Yo también lo soy. Pero yo voy a demostrar que puedo, que voy a derrotar a uno de los más fuertes del mundo. Lo voy a hacer de una manera muy violenta, usando estas dos cosas (se señala los puños) y las piernas. Hemos estado practicando, estudiando, trabajando para este momento.

Es como tú dices, más tarde en las rondas viene más fuerte. A ver, yo nunca he peleado cinco asaltos de cinco minutos. Pero estoy seguro de que voy a tener más cardio que él. Vamos a buscar finalizarlo en el primero, segundo, tercero, cuarto o quinto asalto si llega hasta ahí. Yo estoy muy tranquilo, la verdad. Soy underdog, claro. Todo el mundo va a apostar dinero por él. Todo el mundo va a pensar que él va a ganar. Pero la gente con la que trabajo, mi gente de corazón, sabe que voy a ganar. Ya verás cuando él pierda.

Costello en su última victoria / PFL

Muchas webs especializadas te dan opciones mínimas de victoria.

A ver, Johnny Eblen es una leyenda. ¿Quién tiene ese récord? Casi nadie lo tiene.

Es muy difícil entrar en una liga grande. Es casi imposible. Imagínate pelear por el cinturón... Pero eso lo vamos a hacer nosotros. Imagínate yo noqueando o finalizando a un campeón al que todo el mundo le tiene miedo y respeto. Yo voy a hacer eso. El próximo mes lo voy a hacer. Voy a coger el cinturón aquí y esto (saca los dos dedos) para el público. Hijos de ****.

Danos una predicción.

Voy a ir con la cabeza bien puesta, pero con cada herramienta que tengo voy a buscar la finalización o el nocaut. Y eso puede pasar desde el primer asalto hasta el quinto.

¿Qué significa para ti representar la bandera española en un evento tan grande, en un título mundial?

Me hace sentir muy grande, muy especial también. Y quiero hacer, quiero... A ver, lo que ha hecho Ilia ha sido algo muy especial, muy grande para las MMA. Yo nunca voy a poder hacer algo así. Claro que lo deseo, pero vamos a ser realistas: yo nunca voy a poder hacer eso.

Pero lo que sí puedo hacer es un trocito pequeño de lo que ha hecho él, añadirlo a ese trozo muy grande en las MMA. Yo quiero que España crezca mucho en las MMA y en todo el deporte. Quiero llevar PFL a España, ganar el cinturón, defenderlo en España... y si puede ser junto a mi hermano. Mira, se me pone la piel de gallina.