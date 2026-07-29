España presenta una primera lista de 77 atletas para el Europeo de atletismo

La gran cita continental al aire libre ya está aquí. Birmingham acogerá del 10 al 16 de agosto el Campeonato de Europa y #EspañaAtletismo ya conoce a los atletas preseleccionados para la competición. Entre ellos figuran medallistas internacionales y plusmarquistas nacionales.

Esta primera lista está formada por 77 atletas (35 mujeres y 42 hombres) que han sido preseleccionados para representar a #EspañaAtletismo en el Campeonato de Europa de Birmingham 2026, tras cumplir los requisitos establecidos por European Athletics y los criterios de preselección fijados por el Área de Alto Rendimiento, y la Dirección Deportiva de la RFEA. Además, otros 18 atletas se encuentran a la espera de conocer su posición final en el Road to Birmingham que se podrían incorporar al equipo.

Hasta un total de ocho medallistas en el pasado Europeo de Roma 2024 estarán presentes en esta edición de Birmingham: por un lado, los subcampeones de Europa Mohamed Attaoui (800m), Quique Llopis (110 m vallas) y Paul McGrath (20 km marcha) y el bronce europeo de Marta García (5000 m) y además tres de las componentes hace dos años del equipo de media maratón femenino: Laura Luengo, Ester Navarrete, Fatima Azzahara Ouhaddou y Meritxell Soler.

A continuación, repasamos esta primera lista de atletas por orden de pruebas, destacando algunos de sus méritos más importantes y entre paréntesis, marca personal y mejor marca de 2026. Los dos capitanes para esta competición, con el mayor número de internacionalidades, son Miguel Ángel López (37 internacionalidades absolutas) y Maribel Pérez (28 internacionalidades absolutas)

La velocidad española estará muy bien representada por el líder español del año Abel Alejandro Jordán (10.10), poseedor de la segunda mejor marca española de todos los tiempos y la actual campeona de España de 100 m Maribel Pérez (11.07, 11.15), capitana de #EspañaAtletismo en Birmingham, que igualará con 6 europeos a las históricas Nuria Fernández, Ruth Beitia, Berta Castells y Patricia Sarrapio, suma 27 internacionalidades en su palmarés y fue semifinalista en Roma 2024.

En el doble hectómetro, estará la plusmarquista nacional y 7 veces campeona de España Jaël-Sakura Bestué (22.19, 22.57), que buscará volver a estar en una gran final europea al aire libre tras ser 7ª en Roma 2024 y la medallista de bronce en Málaga Esperança Cladera (22.79, 22.93), semifinalista en la pasada edición del campeonato de Europa.

En el 400 m estarán la campeona de España tanto al aire libre como en short track Blanca Hervás (50.46), segunda mejor marquista de todos los tiempos, que buscará culminar una excepcional temporada en la que ya ha sido finalista mundial bajo techo. Le acompañarán la medallista de bronce en el europeo indoor de Apeldoorn 2025, Paula Sevilla (50.68), tercera mejor marca española de la historia.

El 800 contará con una destacada representación de #EspañaAtletismo. En mujeres, las tres preseleccionadas han bajado de los dos minutos. La reciente campeona de España al aire libre, Rocío Arroyo (1:59.17, 1:59.97) subcampeona de Europa sub-23 el pasado año en Bergen, la joven Marta Mitjans (1:59.28), que este año ha rebajado su marca personal hasta ese registro y se proclamó campeona de España sub-23 al aire libre. Completa la terna la olímpica y seis veces campeona de España Lorea Ibarzabal (1:59.60, 1:59.84).

En categoría masculina estará el plusmarquista español Mohamed Attaoui (1:42.04, 1:44.28), subcampeón de Europa hace dos años en Roma y 5º puesto en los Juegos Olímpicos de París y los dos últimos Mundiales de Budapest y Tokio. Junto a él competirán el actual campeón de España, David Barroso, campeón mundial universitario en 2025 y que este año ha logrado una marca personal de 1:43.60, 2º mejor marca española de todos los tiempos y el olímpico en Tokio Pablo Sánchez-Valladares (1:44.46, 1:45.13).

En 1500m hombres competirá el vigente campeón de España, Adrián Ben (3:32.70, 3:32.66), que ya sabe lo que es subir a lo más alto del podio continental tras proclamarse campeón de Europa en pista cubierta en Estambul 2023.

En la prueba de 5000 m lidera la lista la cinco veces campeona de España y bronce europeo, Marta García (14:33.40, 16:08.02). La lista la completa, Idaira Prieto (14:55.15, 15:07.90), subcampeona de España el pasado fin de semana en Málaga.

El 10000 m contará con dos atletas que ya estuvieron presentes en el Europeo de Roma 2024: Jesús Ramos (27:49.73, 28:11.26), quinto de Europa de 10 km en ruta en 2025, y el olímpico Abdessamad Oukhelfen (27:36.23).

Los 110 m vallas masculinos contarán con el subcampeón de Europa de 110 m vallas en Roma 2024 Quique Llopis (13.09, 13.31) en su temporada de ensueño tras ser subcampeón del mundo en 60 metros vallas en Torun y sumar su 4º título consecutivo de campeón de España en Málaga. A su lado competirá el líder del año Asier Martínez (13.14, 13.27), campeón de Europa en 110 m vallas en Múnich 2022 y bronce en el mundial de Eugene ese mismo año.

En 400 m vallas viajarán a Birmingham los dos plusmarquistas nacionales de la prueba. La 6 veces campeona de España Sara Gallego (54.34, 54.36), que regresa a un campeonato de Europa 4 años después, tras ser 4ª en Múnich 2022. En hombres, Jesús David Delgado (48.11), que ya estuvo en Roma 2024, donde fue semifinalista y acude a ese campeonato con la tercera mejor marca europea del año.

El 3000m obstáculos en categoría masculina contará con el líder español del año y cuatro veces consecutivas campeón de España, Dani Arce (8:05.45, 8:11.42), quien también cuenta con un bronce europeo al recibir el pasado fin de semana en Málaga su medalla por su tercer puesto en el europeo de Múnich. Junto a él estará el campeón del mundo universitario de 2025, Alejandro Quijada (8:13.40, 8:17.34). Ambos formaron parte del equipo español en el Europeo de Roma 2024. En mujeres competirá la subcampeona de Europa Sub-23 en Bergen y tres veces campeona de España, Marta Serrano (9:21.00, 9:29.44).

España contará con una amplia representación en el concurso de longitud, con cinco atletas en el pasillo de Birmingham. En categoría femenina, la reciente campeona de España al aire libre, Fátima Diame (6.85 m), finalista en Roma, lidera la expedición. La valenciana, además, posee dos medallas de bronce mundialistas bajo techo en su palmarés. Junto a ella estará la líder española del año, Tessy Ebosele (6.86 m), que ya sabe lo que es competir en un Campeonato de Europa tras su participación en Roma 2024. En hombres viajarán tres especialistas: el reciente campeón de España absoluto, Jaime Guerra (8.17 m, 8.15 m); el líder español del año y medallista de bronce europeo en Apeldoorn 2025, Lester Lescay (8.22 m); y Eusebio Cáceres (8.37 m, 8.19 m), quien con esta participación igualará el récord español de presencias en Campeonatos de Europa, con siete, compartiéndolo con Jesús España y Jesús Ángel García Bragado.

Los lanzamientos estarán liderados por la campeona de España y finalista olímpica en París Yulenmis Aguilar (64.17 m, 61.83 m) en jabalina, que buscará mejorar su 13º posición de la pasada edición en Roma. En la categoría masculina el representante será Diego Casas (65.95 m) en disco, 4º español de todos los tiempos y que ya estuvo en Roma 2024.

El 4x100m femenino también está en su mejor nivel histórico tras lograr el bronce en los World Athletics Relays de Gaborone y batir el récord nacional la pasada temporada (42.11). El equipo contará con las ya citadas María Isabel Pérez, Jaël-Sakura Bestué y Esperança Cladera, se unen Ericka Badeau Maseras, Aitana Rodrigo, Elena Guiu, Lucía Carrillo, y Esther Navero. El relevo corto masculino buscará seguir progresando entre los mejores de Europa con el ya citado Abel Alejandro Jordán, al que se unirán Guillem Crespí, Jorge Hernández, Oriol Sánchez, Marc Escandell, Alberto Calero, Andoni Calbano y Daniel Rodríguez. Todos los atletas mencionados también formarán parte del equipo de 4x100 m mixto.

El relevo de 4x400m sigue viviendo su mayor época de esplendor; tras la plata del equipo femenino en el mundial de relevos de Gaborone, con récord de España (3:21.25), 9ª mejor marca europea de todos los tiempos. A las citadas Blanca Hervás, Paula Sevilla, Sara Gallego y Rocío Arroyo, se unen Ana Prieto, Eva Santidrián, Herminia Parra y Carmen Avilés. El equipo masculino, que también batió el récord nacional en los World Athletics Relays (3:00.26), contará con nombres renovados y de gran juventud como son Ángel González, Bernat Erta, Asabu Pines, David García, Manuel Bea y Juan José de la Rosa. Todos los atletas mencionados también formarán parte del equipo de 4x400 m mixto.

Igualmente, el equipo de maratón que nos representará en Birmingham se dio a conocer el pasado 28 de abril para el que han sido preseleccionados 11 atletas (6 hombres y 5 mujeres),

En mujeres, la actual campeona de Europa de maratón Fátima Azahaara Ouhaddou, título que logró el pasado año en Lovaina encabeza un quinteto formado además por Laura Luengo, Ester Navarrete, Carolina Robles y Meritxell Soler.

Los seis atletas masculinos que componen esta prueba son Jorge Blanco, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González y Carlos Mayo.

La marcha que nos representará en Birmingham ya fue publicada el pasado 27 de mayo con un total de 13 atletas (7 hombres y 6 mujeres) encabezados por dos referentes universales de la marcha española: María Pérez y Miguel Ángel López. La granadina, campeona olímpica y dos veces doble campeona del mundo, y el murciano, campeón mundial y doble campeón de Europa, lideran un equipo que vuelve a situar a España entre las grandes potencias internacionales de la especialidad.

En medio maratón marcha femenina, además de la citada Maria Pérez, le acompañarán Antía Chamosa y Aldara Meilán; en esta misma distancia, que debuta en un Europeo, en hombres, el equipo lo forman Paul McGrath, subcampeón de Europa hace dos años en 20 km marcha, Diego García y Álvaro López.

En maratón marcha, igualmente se estrena en esta competición, en mujeres el equipo lo forman Raquel González, Laura Monje y Lucía Redondo y en hombres, además de Miguel Ángel López, Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa y José Manuel Pérez.

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El próximo 7 de agosto (viernes) se publicará en la web y RRSS el Dossier Oficial #EspañaAtletismo con toda la información al detalle de todos los atletas preseleccionados así como un amplio capítulo dedicado a la historia del atletismo español en los Campeonatos de Europa.