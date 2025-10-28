España pone nombres y apellidos a la 'reconquista' europea

La selección española se convirtió en la época de Javier Lozano en la mejor selección de fútbol sala del planeta, con tres oros europeos y dos estrellas que lucen como dos soles, logradas de manera consecutiva en los Mundiales de Guatemala (2000) y China Taipei (2004).

El presidente de la recién extinta Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) llevó a este deporte a unas cotas que por desgracia forman parte del pasado y que ahora empieza a revivirse desde la llegada al banquillo del extécnico azulgrana Jesús Velasco hace poco más de un año.

La era de José Venancio López se saldó con cuatro oros europeos y la de su exayudante Fede Vidal acabó el año pasado tras el Mundial con un bronce en la Eurocopa de 2021 como mejor resultado. El técnico se dejó incluso la salud, pero el equipo parecía anclado.

Jesús Velasco capitaliza la ilusión de la 'Roja' / SEFUTBOL

Velasco agitó el árbol y sus amplias prelistas han conseguido implicar a todo el fútbol sala español, desde veteranos como Jesús Herrero, fijos como el azulgrana Antonio o Mellado, jóvenes como Adrián Rivera o jugadores que viven su mejor momento, como es el caso de Paniagua.

España ganó los ocho primeros partidos con el toledano con 44 goles a favor y cinco en contra, incluyendo la clasificación para la Eurocopa. El invicto se rompió el pasado domingo en un amistoso en Marruecos (4-2) que se repitió el martes (3-3), ambos con un arbitraje casi delictivo.

La 'Roja' disputará del 21 de enero al 7 de febrero de 2026 un Europeo multisede (Letonia, Lituania y Eslovenia) con el objetivo de recuperar un título que ha logrado 10 veces y que se resiste desde 2016. Portugal se llevó los dos últimos oros (el último, con el azulgrana Erick en sus filas).

El azulgrana Antonio, frente a Marruecos / SEFUTBOL

El sorteo de este viernes ha deparado un grupo (el C) cómodo para la decacampeona continental, que jugará en el Arena Stozice de Ljubljana. La selección española debutará ante la local Eslovenia el 23 de enero, jugará frente a Bielorrusia tres días después y contra Bélgica el 28-E.

Si tanto España como Portugal reinan en su grupo, cada una irá por un lado y se enfrentarían tan solo en la final como sucedió en 2016, con victoria para los lusos por 3-2 con un gol de Bruno Coelho en el último minuto de la prórroga. Sin embargo, esta selección es otra. ¡Ilusiona!