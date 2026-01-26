Una España con la pólvora mojada saca el billete para los cuartos de la Eurocopa

España se mostró superior a una rocosa Bielorrusia y sacó adelante por 0-2 su segundo compromiso en la Eurocopa de fútbol sala que sirve para sacar el billete para los cuartos de final, aunque tendrá que jugarse la primera plaza el jueves contra Bélgica en el cierre de la primera fase.

Bielorrusia - España (fútbol sala, Europeo), 26/01/2026 EUROPEO DE FÚTBOL SALA BIE 0 2 ESP Alineaciones BIELORRUSIA, 0 Luksha (p.), Krykun, Baturin, Ragovik, Shvedko -cinco inicial-, Selyuk, Semianiuk, Kozel, Yakubov, Shimanovski, Yuri Dubkov, Pinchuk y Kozel. ESPAÑA, 2 (1+1): Chemi (p.), Raya, Ricardo, Cecilio, Gordillo -cinco inicial-, Mellado (1), Cortés, Antonio, Mario Rivillos, Adolfo, Pablo Ramírez, Adri Rivera y Novoa (1).

El equipo que dirige el extécnico azulgrana e interista Jesús Velasco se jugará la primera plaza del grupo el jueves (17.30 horas) contra Bélgica, que venció por 4-0 a Bielorrusia y se mide este lunes a los eslovenos.

La Roja salió con el mismo ímpetu que en su debut contra Eslovenia (1-4 con 0-4 al descanso) y en el primer minuto el capitán Mario Rivillos estrelló una falta en el pecho del meta Aleksei Luksha. Esa insistencia tuvo premio en el 5', con una recuperación del azulgrana Antonio para que el 'mago' Mellado firmase el 0-1 con talento tras dos 'pisaditas'.

Mellado celebra el gol ante la alegría de Adolfo / SEFUTBOL

La Roja seguía a la carga contra un rival que se defendía con bastante orden desde su poderío físico. Luksha desvió una magnífica volea del blaugrana Adolfo a los siete minutos y evitó con la colaboración del poste que un remate de Raya a pase de Novoa acabase en gol.

La misma suerte corrió un remate de Rivillos que casi acaba en autogol y a los 12 minutos apareció Bielorrusia por primera vez en ataque con un misil de Yakubov al que respondió bien un Chemi inédito hasta entonces. La diferencia era de un solo gol y el partido seguía abierto.

Y claro, el fútbol sala va de goles y no de ocasiones, así que Bielorrusia pudo empatar a 30 segundos del descanso en una preciosa vaselina de Shvedko que sacó Antonio en el aire sobre la línea de gol en una acción clarísima. Sensacional el jiennense en todas las facetas de juego.

Antonio evitó el empate de los bielorrusos / UEFA

La segunda parte empezó de maravilla, ya que a los 40 segundos el benjamín Novoa realizó una jugada excepcional que supuso el 0-2 a la postre definitivo. A partir de ahí, monólogo español y cátedra de Luksha.

Sin embargo, el acierto del debut ante Eslovenia no tuvo continuidad y España no materializó ocasiones muy claras, como una que envió arriba Rivillos tras un mal pase defensivo bielorruso al paso por el 34'.

Shimanovski lanzó al poste un saque de banda (no habría valido el gol) y Chemi evitó que marcase Kozel en el segundo palo. Ahí Antonio realizó un gran corte y estuvo a punto de marcar. Al final, 0-2 con buena nota.