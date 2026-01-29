España se pasea ante Rumanía con la vista puesta en Países Bajos

España cumplió con el guion establecido y en un duelo de nivel dispar se impuso a Rumanía por un claro 4-22. En un partido descompensado en cuanto a nivel y entidad de las protagonistas, las de Jordi Valls llegaban con el objetivo de sellar de la mejor manera la segunda posición del grupo y cumplieron con holgura.

Rumanía - España (Europeo de Waterpolo) Europeo de waterpolo RUM 4 22 ESP Alineaciones Rumanía Dvorzhetska; Novacean (-), Szeghalmi (1), Laboncz (-), Pascu (1), Matei Guiman (-), Sandu (-), Bobeanu (-), Serbanescu (1), Nagy (1), Melynchuk (-), Plesca (-) y Oprisa (p.s). España Martina Terré; Ariadna Ruiz (2), Bertrán (-), Bea Ortiz (-), Nona Pérez (-), Paula Crespí (4), Elena Ruiz (3), Prats (-), Guiral (3), Peñalver (3), Leitón (1), González (1), Anton (5) y Mariona Terré (p. s.).

Después de perder en la primera jornada contra Hungría y arrollar en la segunda a Portugal, el puesto estaba prácticamente sentenciado por lo que el duelo, más allá del objetivo clasificatorio, sirvió a las españolas para seguir ajustando mecanismos y mejorando el tono físico con vistas a la siguiente fase, a la que acceden sin arrastrar puntos y con la necesidad de ganar todos los partidos.

En esta nueva ronda, el partido marcado en rojo será el del domingo (21.15 horas), cuando se medirán a la campeona del Grupo D, Países Bajos, en la reedición de la final del último europeo, por un puesto en semifinales. Las neerlandesas no fallaron ante un inferior Israel en su último partido de la primera fase (23-6) y pasaron como primeras. Antes, España se enfrentará el sábado (16.00 CET) a la segunda clasificada del B, Israel.

La selección española cumplió con su papel de favorita en este partido, dominando desde los primeros compases, con dos goles en las dos primeras acciones de ataque. Con calma y sin demasiada oposición, Paula Leitón, se estrenaba como goleadora en este campeonato con un lanzamiento fácil desde el lado derecho. Casi calcado era el gol de Irene González, aunque en este caso desde el flanco izquierdo. Paula Crespí, Queralt Anton y Elena Ruiz, por dos veces, se sumaban al cómputo de goleadoras para sellar un parcial de 0-6 en el ecuador del primer cuarto.

Rumania tardó casi seis minutos en romper el dominio, con un tanto que llegó de la mano de la joven Sara-Maria Pascu. Ya en los segundos final, Carlota Peñalver con un derechazo desde la izquierda, cerró la cuenta del primer cuarto (1-7).

Cuarto plácido

Rumanía mejoró poco a poco en defensa, obligando a trabajar más cada jugada. Ari Ruiz abría la cuenta para hacer su cuarto en el campeonato y Queralt Anton, varios minutos después, deshacía ese muro en el que las había encerrado el combinado rumano. Nona Pérez, nombrada hace unos días mejor jugadora europea de 2025, hacía el décimo de España para poner calma al encuentro. Mireia Guiral y Queralt Anton de nuevo hacían los dos últimos goles de un cuarto de intensidad mínima y en el que ni siquiera hubo exclusiones. Debora-Julia Nagy se anotaba el único gol rumano del cuarto (2-11).

Tras el descanso España volvía al agua con un ritmo más alto y un parcial de 0-4 con goles de Elena Ruiz, Ari Ruiz, Carlota Peñalver y Queralt Anton, en los primeros compases. Krisztina-Emese Szeghalmi hacçia el gol de rigor para Rumanía y en la siguiente jugada, la segunda en el partido en superioridad para España, marcaba Carlota Peñalver.

Con el partido encarrilado, Jordi Valls dio minutos a las jugadoras más jóvenes, reservando a sus veteranas con vistas al trascendental partido del domingo contra Países Bajos.

Pese a la renta, España no levantó el pie del acelerador en el último cuarto del partido. Paula Crespí, por tres veces, Mireia Guiral, con dos goles y Queralt Anton, ponían el marcador español en los mismos 22 goles que anotó España en su partido contra Portugal. Ana-Maria Serbanescu hizo el del honor para Rumanía en ese último cuarto.