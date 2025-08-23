VOLEIBOL
España, en el Mundial de Voleibol femenino: resultados, horarios y dónde ver por TV
Consulta el calendario completo, rivales en la fase de grupos y la lista de 14 jugadoras convocadas por Pascual Saurín para la cita en Tailandia
La selección española de voleibol femenino está viviendo un momento histórico disputando el Campeonato del Mundo absoluto en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Han pasado 43 años desde su última participación y te contamos los horarios, resultados y dónde ver los partidos de España en el Mundial de Voleibol por televisión.
El equipo dirigido por Pascual Saurín llega al torneo con un bloque joven, pero ambicioso y en buena dinámica, tras encadenar cinco victorias consecutivas en sus últimos compromisos internacionales.
El sorteo del Mundial situó a las españolas en el Grupo E, donde se medirán a tres selecciones de gran nivel como son Turquía, Canadá y Bulgaria.
Resultados y horarios de los partidos de España en el Mundial
Turquía - España: 25-18, 25-20 y 25-23.
España - Canadá (25 agosto, 11:30h CET)
España - Bulgaria (27 agosto, 14:30h CET)
Equipo de las “Leonas del Vóley” para el Mundial
El seleccionador Saurín ha confiado en el mismo bloque de 14 jugadoras que selló la clasificación para el próximo Europeo. Una mezcla de juventud y experiencia que busca consolidarse en la élite:
- Colocadoras: Patricia Aranda, Ariadna Priante, Raquel Lázaro
- Líberos: Patricia Llabrés, Marga Pizà
- Opuestas: Julia de Paula, Jimena Fernández
- Centrales: Lucía Varela, Lola Hernández, Carla Jiménez
- Receptoras: María Segura, Carolina Camino, María Schlegel, Ana Escamilla
Las españolas llegan tras vencer en los dos partidos oficiales del Preeuropeo ante Georgia y Portugal, además de sumar tres triunfos amistosos en Vietnam frente al combinado local y contra Kenia.
¿Dónde ver a España en el Mundial de Voleibol en TV?
En España, el Mundial de Voleibol Femenino se puede seguir en directo bajo suscripción a través de la aplicación LaLiga Plus o en la plataforma de la Federación Internacional de Voleibol Volleyball TV.
España sabe que no parte como favorita, pero el simple hecho de volver al Mundial tras 43 años de ausencia ya supone un triunfo para el voleibol nacional. Enfrentarse a selecciones top como Turquía servirá para medir el nivel del equipo y comprobar si este grupo joven está preparado para dar la sorpresa.
Las “Leonas del Vóley” sueñan con superar la fase de grupos y consolidar el crecimiento del voleibol femenino español en el escenario internacional.
- Levante - FC Barcelona: previa y alineaciones, en directo
- Decisión inminente por Bardghji
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- El Copenhague, opción para Bardghji
- La convocatoria del Barça para visitar al Levante
- La alineación del Barça ante el Levante
- El patrocinio de la RD Congo no genera fairplay para el Barça
- Guardiola se 'carga' a Gündogan un año después de su regreso