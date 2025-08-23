España, en el Mundial de Voleibol femenino: resultados, horarios y dónde ver por TV

La selección española de voleibol femenino está viviendo un momento histórico disputando el Campeonato del Mundo absoluto en Nakhon Ratchasima (Tailandia). Han pasado 43 años desde su última participación y te contamos los horarios, resultados y dónde ver los partidos de España en el Mundial de Voleibol por televisión.

El equipo dirigido por Pascual Saurín llega al torneo con un bloque joven, pero ambicioso y en buena dinámica, tras encadenar cinco victorias consecutivas en sus últimos compromisos internacionales.

El sorteo del Mundial situó a las españolas en el Grupo E, donde se medirán a tres selecciones de gran nivel como son Turquía, Canadá y Bulgaria.

Resultados y horarios de los partidos de España en el Mundial

Turquía - España: 25-18, 25-20 y 25-23. España - Canadá (25 agosto, 11:30h CET) España - Bulgaria (27 agosto, 14:30h CET)

Equipo de las “Leonas del Vóley” para el Mundial

El seleccionador Saurín ha confiado en el mismo bloque de 14 jugadoras que selló la clasificación para el próximo Europeo. Una mezcla de juventud y experiencia que busca consolidarse en la élite:

Colocadoras: Patricia Aranda, Ariadna Priante, Raquel Lázaro

Líberos: Patricia Llabrés, Marga Pizà

Opuestas: Julia de Paula, Jimena Fernández

Centrales: Lucía Varela, Lola Hernández, Carla Jiménez

Receptoras: María Segura, Carolina Camino, María Schlegel, Ana Escamilla

Las españolas llegan tras vencer en los dos partidos oficiales del Preeuropeo ante Georgia y Portugal, además de sumar tres triunfos amistosos en Vietnam frente al combinado local y contra Kenia.

🇪🇸 43 años después ha vuelto a sonar el himno de España en un Mundial femenino de voleibol.



❌ Derrota en la primera jornada ante Turquía, la actual campeona de Europa.



🔜 Próximo partido, el lunes contra Canadá a las 16:00 de la tarde.



💪🏼 ¡Vamos! pic.twitter.com/OLTokoPZs1 — CSD (@deportegob) August 23, 2025

¿Dónde ver a España en el Mundial de Voleibol en TV?

En España, el Mundial de Voleibol Femenino se puede seguir en directo bajo suscripción a través de la aplicación LaLiga Plus o en la plataforma de la Federación Internacional de Voleibol Volleyball TV.

España sabe que no parte como favorita, pero el simple hecho de volver al Mundial tras 43 años de ausencia ya supone un triunfo para el voleibol nacional. Enfrentarse a selecciones top como Turquía servirá para medir el nivel del equipo y comprobar si este grupo joven está preparado para dar la sorpresa.

Las “Leonas del Vóley” sueñan con superar la fase de grupos y consolidar el crecimiento del voleibol femenino español en el escenario internacional.