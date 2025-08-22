España marca la pauta en los Mundiales de Milán con un oro, una plata y dos bronces

La delegación española firmó este viernes una actuación sobresaliente en las finales de los Mundiales de piragüismo esprint disputadas en el Idroscalo Park de Milán (Italia), donde logró cuatro medallas: un oro, una plata y dos bronces.

El gran golpe de mano llegó en el K4 500 femenino, donde Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo dominaron de principio a fin para proclamarse campeonas del mundo con un tiempo de 1:32.58, aventajando en 0.90 a China y en 0.21 a las Atletas Neutrales.

En categoría masculina, el K4 500M compuesto por Adrián del Río, Álex Graneri, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade se colgó el bronce tras una final en la que el cuarteto español (1:19.33) se quedó a solo 40 centésimas de Hungría, plata, y a 0.45 de su vecina Portugal, que conquistó el oro.

También subieron al podio María Angels Moreno y Viktoriia Yarchevska, vigentes campeonas europeas, que tuvieron que conformarse con el bronce en C2 500 al detener el crono en 1:54.84, por detrás de Canadá y Ucrania, subcampeona y campeona mundial, respectivamente.

El canoísta Pablo Grana, quien acumula ya un total de tres preseas internacionales este 2025, rozó la gesta en el C1 200 metros, donde firmó la plata con 38.66, a solo tres centésimas del uzbeco Artur Guliev, oro. En su modalidad cerró el podio el atleta neutral Serguéi Svinarev.

Laura Pedruelo, en el K1 1000 femenino, y David González en VL1 200M, fueron los únicos en quedarse sin medallas. Mientras que Pedruelo terminó sexta con 3:59.17 en una carrera ganada por la húngara Zsoka Csikos; González concluyó séptimo (1:10.36), por detrás aún del brasileño Carlos Glenndel Moreira, para una prueba que vio al atleta neutral Ilya Taupianets (58.86) erigirse como campeón.

Con este balance de cuatro preseas (1 oro, 1 plata y 3 bronces), España despide Milán con la moral reforzada y confirmando la solidez de su piragüismo esprint en la antesala de la gran cita olímpica.