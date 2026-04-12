España logra dos medallas en la Copa del Mundo de Marcha... sin María Pérez

A la espera de la media maratón femenina, España ha solventado con nota la difícil prueba de la Copa del Mundo de Marcha por países que se está disputando este domingo en la localidad brasileña de Brasilia. Pese a la ausencia de su mejor exponente, la granadina María Pérez, la delegación regresará al menos con una plata en media maratón masculina y un bronce en la maratón masculina.

El tema de las distancias es la nota negativa de una disciplina en la que el 'cacique' Sebastian Coe sigue urdiendo sus artimañas con el objetivo final de desterrarla de los grandes campeonatos. Lo primero fue cargarse los 50 kilómetros, después ideó un relevo mixto que sí funcionó, pero también ha pasado a mejor vida. Ahora los tradicionales 20 y los novedosos 35 también son historia. Una pena para el atletismo su ridículo en las elecciones a la presidencia del COI.

Paul McGrath y Diego García eran los dos grandes referentes en la media maratón. El catalán se quedó a mitad de prueba y el madrileño aguantó entre los mejores hasta el paso por el kilómetro 17. Pese a esos lógicos problemas a casi 30 grados de temperatura y con una humedad en torno al 65%, los dos aguantaron al igual que lo hizo Álvaro López.

Diego García aguantó casi hasta el final con los mejores / RFEA - SPORTMEDIA

Un renacido Diego García fue noveno con 1h:28.55, seguido por Álvaro López (1h:29.08) y con McGrath vigésimo (1h:30.34); el joven Dani Monfort fue 44º (1:36:18). Esos 39 puntos fueron sinónimo de plata de ley conjunta, lejos de Japón (20) y muy por delante de China (51). El italiano Francesco Fortunato logró un triunfo individual de mucho mérito con 1h:27.25, seguido por el sorprendente etíope Misgana Wakuma en una actuación histórica (1h:27.33) y por el brasileño Caio Bonfim (1h:27.36).

La otra gran noticia de la jornada la protagonizó el trío español de la maratón, que se colgó un bronce por equipos de enorme mérito, a pesar de la ausencia de última hora de un Miguel Ángel López que hizo historia hace 11 años al proclamarse campeón del mundo de 20 km en Pekín y que terminó cayéndose de la convocatoria.

Sin un líder claro, el ciezano Manuel Bermúdez fue undécimo y el gallego Dani Chamosa ocupó la duodécima, ambos con la misma marca personal (3h:13.20). José Manuel Pérez, campeón nacional de la distancia, fue decimosexto con 2h:13.39 y España consiguió el bronce con 41 puntos, por detrás de Japón (13) y de Italia (20). La victoria fue para el nipón Hayato Katsuki (3:04.58), seguido por el ecuatoriano David Hurtado al que entrena el murciano José Antonio Carrillo. forjador de Álvaro Martín (3:05:57), y por el japonés Kazuya Iwai (3:06:03).

Sin presencia española en la maratón femenina, gran victoria para Ecuador con 12 puntos, uno menos que Italia y 16 menos que las italianas. La ganadora individual fue la ecuatoriana Paula Milena Torres, entrenada por Andrés Chocho (3:24.37), con la italiana Sofia Fiorini segunda (3h:25.42) y por la también ecuatoriana Nathaly león (3h:31.47).

En cuanto a la categoría sub'20, España rozó el podio en hombres y en mujeres. Los chicos fueron cuartos con 17 puntos, a tan solo cuatro de Australia con oro para Italia y plata para China (ambas con siete), con victoria individual para el chino Huajia Pu (39.58). Pablo Zárate fue el mejor español con la octava plaza (42.11), con Eloi Antón décimo (42.21) y César Hidalgo, 14º (42.57). Las chicas también fueron cuartas con 38 puntos, lejos de China (4), Italia (12) y Japón (13). La mejor fue la china Yutong Yang (46.11), con Irene Vega decimotercera (49.17), Gina Torres 25ª (51.39).

Aún resta la última prueba de esta Copa del Mundo, una media maratón femenina en la que la teórica jefa de filas Antía Chamosa, Griselda Serret, Lidia Sanchez-Puebla y las jovencísimas Sofía Santacreu y Aldara Meilán tratarán de pelear por la tercera medalla española en Brasilia... y eso que no pudo participar Miguel Ángel López y la mejor marchadora española, la tetracampeona mundial María Pérez.