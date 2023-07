España logra la Copa Mundial de Waterpolo tras arrollar a Italia 10-4

Pese a que Italia se adelantó en el marcador, España solo tardó 47 segundos en igualar Alvaro Granados marcó tres goles de idéntica factura y encarriló la final para nuestra selección

España ha goleado a Italia por 10-4 logrando su primer título de Copa Mundial en Longe Beach (Estados Unidos) en una final marcada por un parcial de 5-1 en el primer cuarto con Álvaro Granados y Felipe Perrone liderando el ataque y con Unai Aguirre como figura bajo palos.

Tras ganar a Alemania en cuartos (18-9) y Hungría en semifinales (10-8), la selección de David Martín bordó el waterpolo en una final en que dejaron en solo 4 goles a una Italia que había marcado 20 a Rumania y 15 a Estados Unidos.

En las 16 anteriores ediciones de la Liga Mundial, ahora la primera como Copa Mundial, España había logrado cinco medallas, pero ninguna de oro.

David Martin y sus jugadores llegaran al Mundial de Fukuoka de la segunda quincena como grandes favoritos a repetir el oro de hace un año ante Italia, y lograr el pasaporte para los Juegos de París, que consiguen los dos finalistas.

La final comenzó con un gol. Lorenzo Bruni de espaldas logró el primer gol para Italia a los 19 segundos en lo que fue un espejismo ya en un primer cuarto arrollador de la selección española.

Final moments here and Spain claims the 🥇 @WorldAquatics World Cup!



They take it 10-4 over Italy#WaterPolo #WaterPoloWorldCup pic.twitter.com/cWsOYhTPwI