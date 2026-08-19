España se juega la vida en el Mundial masculino (sin red)... y en el femenino

Este jueves es clave para el futuro de las dos selecciones españolas en el Mundial de Hockey Hierba que se está disputando de manera paralela en categoría masculina y femenina a caballo entre Países Bajos y Bélgica.

Los de Max Caldas vieron frenadas sus opciones el martes con una derrota por un discutido 'penalti stroke' ante Nueva Zelanda (0-1) en el partido número 150 como internacional absoluto de Marc Miralles, mientras que las de Carlos García-Cuenca empataron frente a la coanfitriona Bélgica (1-1).

Por tanto, la tercera y última jornada de la primera fase marcará el futuro de ambos equipos nacionales en una cita en que las féminas tienen el bronce de 2018 como mejor resultado y la masculina cuenta con dos platas (1971 y 1998) y un bronce (2006).

Marc Vizcaíno, en acción contra los 'Kookaburras' / HOCKEY ESPAÑA

Los 'Redsticks' son terceros en el Grupo C con tres puntos, a tres de la clasificada Australia y empatados con Irlanda, que será el rival este jueves a las 17.00 horas. Ganar supondría pasar como segundos de grupo, pero el empate sería letal por la diferencia de goles y acarrearía jugar para las posiciones del 9 al 16. Lo mismo que pasaría si se pierde.

Se da la curiosa circunstancia de que el choque se disputará en la localidad belga Wavre y que el capitán español Mac Reiné comparte equipo con una de las piezas clave irlandesas como es Benjamin Walker en el Braxgata belga, a apenas 50 kilómetros de la sede del partido (Wavre).

La selección femenina lo tiene bastante mejor sobre el papel, ya que el empate del martes la dejó segunda con cuatro puntos, a dos de las belgas, con uno más que Irlanda y cuatro sobre una Nueva Zelanda ya sin opciones que será el rival este jueves a las dos de la tarde.

La selección femenina sólo piensa en la victoria / HOCKEY ESPAÑA

La victoria y el empate serían sinónimo de clasificación, aunque para determinar la posición habría que esperar al duelo entre Bélgica e Irlanda a las 20.30 horas. Una derrota también daría a España el pase a la segunda ronda si las insulares no ganan.

Por tanto, un jueves decisivo al que la selección masculina lleva sin red y la femenina tiene algo más de margen de maniobra. "Creo que iremos al Mundial con muchas opciones de liarla ", decía días atrás Mac Caldas. Para ello no se puede fallar ante Irlanda.