España inicia 2026 con el Mundial de Campo a través de Tallahassee

El año 2026 comenzará de manera intensa para #EspañaAtletismo, que vivirá la cita más madrugadora de su historia con un Campeonato del Mundo de Campo a Través. El Mundial se celebrará el próximo 10 de enero en Tallahassee (Estados Unidos) y supondrá el primer gran reto internacional del nuevo ciclo competitivo.

La selección española acudirá a esta cita con un equipo que combina juventud y experiencia, y en el que sobresalen los recientes campeones de Europa de campo a través, Thierry Ndikumwenayo y María Forero, coronados el pasado domingo en Lagoa (Portugal).

Un total de 20 atletas (10 hombres y 10 mujeres) han sido preseleccionados tras cumplir los criterios establecidos por el seleccionador nacional José Peiró, en coordinación con la Dirección Deportiva de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). El equipo estará compuesto por cuatro atletas absolutos en cada categoría y por los equipos completos sub20, tanto masculino como femenino.

Thierry Ndikumwenayo lidera el equipo masculino absoluto

El flamante campeón de Europa en Lagoa, Thierry Ndikumwenayo, encabeza el equipo masculino absoluto con el objetivo de trasladar su oro continental al máximo escenario internacional. El atleta, entrenado por Lluís Torlà, afrontará su segunda participación mundialista, tras haber sido noveno en Belgrado 2023, resultado que lideró al equipo español hasta una meritoria cuarta posición por equipos.

Junto a él estarán Abdessamad Oukhelfen, sexto en el último Europeo y que disputará también su segundo Mundial con la vista puesta en mejorar su 42ª posición de 2023; Aarón Las Heras, noveno en Lagoa y el atleta con mayor experiencia del cuarteto, con dos participaciones previas (22º en 2023 y 17º en 2024); y Jaime Migallón, el más joven del grupo, que debutará como internacional absoluto en su estreno en la categoría tras un notable 2025, en el que ha logrado el bronce en 10.000 m del Europeo sub23 de Bergen y una brillante quinta plaza en Lagoa.

María Forero encabeza el equipo femenino absoluto

En categoría femenina, la selección estará liderada por María Forero, la atleta española más laureada de la historia en Campeonatos de Europa de campo a través. La onubense, reciente campeona de Europa sub23 (y campeona sub20 en 2022), debutará en un Mundial absoluto de cross, especialidad en la que ya acumula siete medallas europeas (tres oros, dos platas y dos bronces).

Junto a ella estará la veterana Carolina Robles, doble campeona de España de campo a través (2024 y 2025), que disputará su tercer Mundial consecutivo, tras firmar su mejor actuación en 2024 con una 24ª posición. Completan el equipo Idaira Prieto y Ángela Viciosa, 17ª y 18ª respectivamente en el pasado Europeo de Lagoa, ambas debutantes en un Campeonato del Mundo y con una sólida trayectoria en competiciones internacionales.

Equipos sub20: juventud y proyección internacional

Los equipos sub20, tanto masculino como femenino, llegan a Tallahassee con una marcada apuesta por la renovación y la proyección de futuro. A los atletas que ya compitieron en el Europeo de Lagoa se suman jóvenes procedentes de la categoría sub18 que debutarán en un Mundial en su primer año como sub20.

En el equipo masculino destaca Alejandro Ibáñez, 14º en el Europeo de Lagoa, acompañado por nuevas incorporaciones como , una de las grandes promesas del mediofondo español (7º en Atapuerca), Kuma Samuel Barrios, Alejandro de la Viuda, Teo de Frutos y Adrià Boyano, todos ellos con destacados resultados nacionales e internacionales en categorías inferiores.

El sexteto femenino contará con Mara Rolli, Claudia Gutiérrez y Sandra González, presentes en Lagoa, junto a las hermanas gallegas Debris y Demeku Paniagua, ambas internacionales sub18 con medallas en competiciones internacionales, y la valenciana Amanda Román, en clara progresión durante la presente temporada.

Preselección – Mundial de Campo a Través 2026

Absoluto masculino: Aarón Las Heras, Jaime Migallón, Thierry Ndikumwenayo, Abdessamad Oukhelfen.

Absoluto femenino: María Forero, Idaira Prieto, Carolina Robles, Ángela Viciosa.

Sub20 masculino: Kuma Samuel Barrios, Adrià Boyano, Xavi Cabanilles, Teo de Frutos, Alejandro Ibáñez, Alejandro de la Viuda.

Sub20 femenino: Sandra González, Claudia Gutiérrez, Debris Paniagua, Demeku Paniagua, Mara Rolli, Amanda Román.