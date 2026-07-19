Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - ArgentinaFinal MundialAlineación EspañaAlineación ArgentinaDónde ver España - ArgentinaLamine YamalCeremonia MundialDinero final MundialClasificación Tour de FranciaVingegaardSlavko VincicMáximos goleadores MundialCuantos Mundiales tiene ArgentinaDonde se juega final MundialPantalla gigante España ArgentinaPantalla gigante BarcelonaEtapa 16 Tour de FranciaLeo MessiHermano LamineLamine Yamal RocafondaArnold SchwarzeneggerMáximos goleadores EspañaParches MundialPlayStationPS6Outdoor
instagramlinkedin

ATLETISMO

España hace historia en el Europeo sub'18: ¡Cuatro oros, 14 medallas y terceros!

Los títulos de Mauro Seguín (400 vallas) y Pablo Vazquez (2.000 obstáculos) fueron el broche a una gran actuación

Mauro Seguín celebra su oro con Tristan Luño (plata) y Pablo Vazquez enloquece con el suyo

Mauro Seguín celebra su oro con Tristan Luño (plata) y Pablo Vazquez enloquece con el suyo / RFEA - SPORTMEDIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Rubio

David Rubio

El atletismo español completó este domingo una de las mejores competiciones de su historia al lograr 15 medallas (cuatro oros, cinco platas y seis bronces) en los Campeonatos de Europa sub'18 disputados en la localidad de Rieti que coronó este domingo a Pablo Vázquez (2.000 obstáculos) y a Mauro Seguín (400 vallas) como nuevos campeones continentales.

Ambos se unen a Gabriel González (5.000 metros marcha) y a Mariona Armero (200) para elevar a cuatro el número de campeones, cuando en las cuatro ediciones anteriores se habían sumado tan solo seis: Yasiel Sotero en disco y María Vicente en triple y en heptatlón en Gyor'18, David García en 400, Sergio del Barrio en 2.000 obstáculos y Sofía Santacreu en 5.000 m. marcha en Jerusalén'22 y Bakr El Asri en 2.000 obstáculos en Banka Bystrica'24.

España igualó así las 15 medallas absolutas en el Europeo de Múnich'02 (cinco de ellas tras descalificaciones posteriores) y superó las 14 logradas el año pasado en Tampere en el Europeo sub'20. Con esas cifras, lideró en Rieti en número de preseas (15) y fue tercera en el medallero tras Gran Bretaña y Chequia (por culpa del 'relevo sueco' masculino). También fue tercera en la tabla de posiciones con 132 puntos, tras británicos y alemanes.

Noticias relacionadas y más

En breve tendrán más información.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL