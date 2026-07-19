España hace historia en el Europeo sub'18: ¡Cuatro oros, 14 medallas y terceros!

El atletismo español completó este domingo una de las mejores competiciones de su historia al lograr 15 medallas (cuatro oros, cinco platas y seis bronces) en los Campeonatos de Europa sub'18 disputados en la localidad de Rieti que coronó este domingo a Pablo Vázquez (2.000 obstáculos) y a Mauro Seguín (400 vallas) como nuevos campeones continentales.

Ambos se unen a Gabriel González (5.000 metros marcha) y a Mariona Armero (200) para elevar a cuatro el número de campeones, cuando en las cuatro ediciones anteriores se habían sumado tan solo seis: Yasiel Sotero en disco y María Vicente en triple y en heptatlón en Gyor'18, David García en 400, Sergio del Barrio en 2.000 obstáculos y Sofía Santacreu en 5.000 m. marcha en Jerusalén'22 y Bakr El Asri en 2.000 obstáculos en Banka Bystrica'24.

España igualó así las 15 medallas absolutas en el Europeo de Múnich'02 (cinco de ellas tras descalificaciones posteriores) y superó las 14 logradas el año pasado en Tampere en el Europeo sub'20. Con esas cifras, lideró en Rieti en número de preseas (15) y fue tercera en el medallero tras Gran Bretaña y Chequia (por culpa del 'relevo sueco' masculino). También fue tercera en la tabla de posiciones con 132 puntos, tras británicos y alemanes.

En breve tendrán más información.