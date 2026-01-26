En Directo
BALONMANO
España - Francia, en directo: sigue el partido del Europeo de balonmano, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de los Hispanos en este Europeo
Albert Miranda
Sigue en directo el España - Francia del Europeo de Balonmano de 2026 disputado en Dinamarca
España - Francia Balonmano Europeo | 21-15 31'
¡GOOOOL DE ESPAÑA! Victor Romero anota al contraatque.
España - Francia Balonmano Europeo | 20-14 31'
¡PARADÓN DE SERGEI!
España - Francia Balonmano Europeo | 20-14 31'
¡Arrancaaaa la segunda parte!
España - Francia Balonmano Europeo | 20-14 30'
El mejor en ataque durante la primera parte ha sido Barrufet con hasta 7 goles.
España - Francia Balonmano Europeo | 20-14 30'
Ambas selecciones ya se han marchado al túnel de vestuarios.
España - Francia Balonmano Europeo | 20-14 30'
Primera parte perfecta para España. Más seis de diferencia contra Francia. Estando muy bien en defensa y en ataque. Sergei está intratable y ha hecho tres paradas de mucho mérito. Después en ataque estamos movimiento con mucha rapidez la pelota y la defensa francesa no la está viendo.
España - Francia Balonmano Europeo | 20-14 30'
¡GOOOOOOL DE ESPAÑAAAAAA! Alex pone el tanto vigésimo antes de llegar al descanso.
España - Francia Balonmano Europeo | 19-14 29'
¡OTRO PARADÓN DE SERGEEEEEEI! El portero de España está intrataaaaableeee. Tremendo lo del guardameta.
España - Francia Balonmano Europeo | 19-14 28'
Tiempo muerto pedido por Jordi.
España - Francia Balonmano Europeo | 19-14 28'
¡PARADÓN DE SERGEEEEEEEI!
- Barcelona - Oviedo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- El enfado de Dro que aceleró su salida del Barça
- El acierto del Barça con la oferta por Fermín
- El rompecabezas de Flick: movimiento inesperado con Cancelo
- Laporta carga contra Dro
- Barcelona - Oviedo: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Barça - Real Madrid, la guerra que viene
- ¡Dro viaja a París para firmar por el Paris Saint-Germain!