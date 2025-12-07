FÚTBOL SALA
¡España firma un hito y se cuelga el bronce en el primer Mundial de la historia!
El combinado nacional superó a Argentina en la final de consolación para colgarse el bronce
La selección española hizo historia y se llevó el bronce en la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA. El combinado nacional superó a Argentina en la final de consolación para marcar un hito en el primer torneo internacional femenino de la historia de este deporte.
El equipo que dirige Clàudia Pons, que fue superado con claridad por Brasil en las semifinales, abandona el Mundial con un buen sabor de boca tras vencer a Argentina y colgarse la medalla de bronce en el estreno de este formato.
España cierra la cita mundialista con una victoria que sirve para llevarse un metal, además de reivindicar el excelente nivel del fútbol sala español. Pese a ser muy superior a lo largo de todo el partido, España tuvo que sudar tinta gorda para superar a las argentinas en una nueva demostración de carácter.
Tras adelantarse mediante un tanto de Ale de Paz en la primera mitad, Argentina puso el empate ya en el segundo tiempo haciendo uso del portero-jugador. Pero, a partir de este momento, España se desmelenó y acabó siendo capaz de golear a la selección albiceleste (5-1). Victoria, tercer puesto y bronce para la selección española.
