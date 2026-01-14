España no falla ante Países Bajos y sigue firme en la defensa del título europeo

España, la actual campeona europea y mundial, no falló ante Países Bajos, a la que derrotó por 7-14 para cerrar la primera fase del Europeo masculino de waterpolo, que se disputa en Belgrado (Serbia), con seis puntos y mantener sus opciones de revalidar el cetro continental.

Países Bajos - España (Europeo de waterpolo, 14-01-2026) Europeo de waterpolo PBA 7 14 España Alineaciones Países Bajos Buitenhuis; Gbadamassi (1), Rouwenhorst (-), Benjamin Hessels (-), Mart Van Der Weijden (-), Te Riele (4), Sebastian Hessels (-), Van Den Burg (-), De Weerd (1), Snel (-), Ten Broek (1), Hofmeijer (-), Jorrit Van Der Weijden (-) y Jelto Spijker (ps). España Aguirre; Munárriz (4), Asensio (1), Sanahuja (1), De Toro (1), Larumbe (-), Daura (-), Cabanas (-), Tahull (-), Valera (1), Biel (3), Bustos (1), Gomila (2) y Lorrio (ps).

El conjunto dirigido por David Martín, que llegó a verse por detrás con un 2-1, corrigió la situación desde la defensa y el acierto en superioridades numéricas (7/13). No fue hasta el tercer período, sin embargo, cuando encarriló definitivamente el triunfo con un parcial de 5-2.

Alberto Munárriz, con cuatro goles, y Unai Biel, con tres, fueron los máximos anotadores del equipo español.

Desde este viernes, el combinado español afrontará la segunda fase, a la que accede arrastrando los puntos de la fase de grupos, y se medirá a Hungría, Montenegro y Francia, los tres clasificados del Grupo A, en busca de una plaza entre los dos primeros que dé acceso a las semifinales.

Sin Álvaro Granados, sancionado con un partido tras su expulsión ante Serbia, el combinado nacional estaba obligado a responder. A la vigente campeona le costó arrancar (2-1, min.1), pero con el paso de los minutos fue ajustando las marcas, creciendo desde la defensa.

Más allá del primer gol de Bernat Sanahuja -clave para que ganara confianza tras quedarse inédito ante la anfitriona-, fueron Óscar Asensio y Alberto Munárriz quienes firmaron la reacción y voltearon el marcador al término del primer acto (2-3).

Sólido trabajo defensivo

Ni siquiera las continuas exclusiones, que desangraban al equipo dirigido por David Martín -castigado por un arbitraje muy estricto-, frenaron a España. El sólido trabajo defensivo terminó por desquiciar a Países Bajos, precipitado en numerosos errores no forzados.

El combinado nacional supo capitalizarlos y, mucho más certero que ante Serbia en el hombre de más (4/6 al descanso), firmó un parcial de 3-0 con goles de Alberto Munárriz, Unai Biel y Fran Valera que abrió la primera brecha del partido (3-6, min.13).

Kas te Riele, ex del CN Barcelona, trató de reenganchar a Países Bajos con su tercer tanto, pero de nuevo apareció Unai Biel, erigido en desatascador ofensivo desde el perímetro, para mantener los tres goles de renta al intermedio (4-7).

Paseo en la segunda parte

Tras la reanudación, España terminó de dinamitar el partido. Con Alberto Munárriz marcando el paso, la vigente campeona amplió la ventaja con los goles de Miguel de Toro, Alejandro Bustos y Biel Gomila, antes de que el capitán navarro cerrara el parcial de penalti para estirar la diferencia hasta los seis tantos ya entrado el último acto (6-12).

Inteligente en la gestión de la ventaja, el combinado nacional estiró las posesiones para dejar morir el encuentro. David Martín pudo repartir esfuerzos en un último periodo que España también se adjudicó (1-2) para sellar el definitivo 7-14 que le permite avanzar a la siguiente.