BALONMANO
Los Hispanos Juveniles de Raúl Entrerríos no fallan y se cuelgan el bronce
España regresa de Marruecos con un bronce de mucho mérito en la primera edición del Mundial sub'17
EFE
La selección española juvenil de balonmano se colgó la el bronce en el Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos, tras imponerse este sábado por un claro 23-35 a Qatar en el encuentro por el tercer puesto. Por tanto, el mítico exjugador azulgrana Raúl Entrerríos se 'estrena' con una medalla al frente de los Hispanos Juveniles.
MUNDIAL SUB'17 MASCULINO
QAT
ESP
|QATAR, 23
|(10+13): Omar Elsayed (p.), Alan Almubarek (2), Ramy Mahrous (9), Ahmed Elsayed (3), Sahal Abubaker (3), Yousef Hussein (3), Yousif Abozahria (3) -siete inicial-, Abdelrahman Shalabi (p.s.), Yasseen Abuissa, Saad Mohamed, Rashid Madadi, Yassine Hfaied, Abakar Tahir, Yaseen Freedoon.
|ESPAÑA, 35
|(18+17): Rubén Cardeñosa (p.), William Thompson (4), Jorge Martínez (6, 1p.), Joel Casas (4), Adrián Glaría (1), Álvaro Díaz (1), Unai Barreto (1) -siete inicial-, Albert Quesada (p.s.), Cristian Lita (1), Julio Fis (3), Xoel Lago (1), Eric Anselmo (6), Pablo Sánchez (2, 1p.), Ian Viladiú (4, 1p.) y Marc Villarreal (1).
El resultado refleja la enorme diferencia entre ambas selecciones, aunque por cinco goles no fue tan abultado como el registrado en la fase de grupos (24-41) de este novedoso torneo que ha implantado la Federación Internacional de Balonmano (IHF) y que tendrá continuidad. Por tanto, siguye habiendo futuro en el balonmano nacional.
Si los precedentes dejaban a las claras el claro papel de favorito de los Hispanos promesas, había que comprobar cómo los jóvenes internacionales españoles habían digerido la derrota (28-31) encajada ante Egipto en las semifinales, un rival al que habían derrotado dos veces a domicilio el pasado mes de septiembre.
Todo un varapalo del que España tardó casi trece minutos en olvidarse, los que necesitó el conjunto español, en el que destacó el lateral Jorge Martínez, autor de seis dianas, en situarse con una renta de seis tantos (5-11) en el marcador. El jugador del ABANCA Ademar ha sido el máximo realizador del Mundial.
Una diferencia que ya no dejó de crecer hasta alcanzar los ocho goles de diferencia (10-18) con los que alcanzaron el descanso los pupilos de Raúl Entrerríos, quien debutaba como seleccionador. La gran parte del trabajo ya estaba hecha y tocaba refrendarla en los siguientes 30 minutos.
Resultado que no aplacó la voracidad de los jóvenes jugadores españoles que de la mano del pivote Eric Anselmo, que tomó el relevo goleador a Jorge Martínez en la segunda mitad, que siguieron aumentando su ventaja como reflejó el 23-35 final, que sirvió a los Hispanos promesas para colgarse la medalla de bronce.
- Operación Barça' para Cole Palmer
- Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: 'No ha sido por ninguna infidelidad
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Oficial: El Barça vuelve al Spotify Camp Nou el 7 de noviembre
- ¿Otro Lamine es posible? El cambio que insinuó Flick en el Bernabéu
- Iker Casillas aclara los rumores sobre su relación con Ana Belén
- El nuevo Pedri está en Elche