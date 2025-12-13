España, a por todas al Europeo con una selección de plenas garantías

Portugal acoge por cuarta vez un Europeo de Cross que vivirá su 31ª edición este domingo en Lagoa en el que España aspira al máximo con Mohamed Attaoui, Thierry Ndikumwenayo, Esther Guerrero y María Forero como referentes. Cuarta en oros (15) tras Reino Unido (22), Francia (17) y Portugal (16), España es segunda en medallas con 57 por detrás de los británicos (57).

El equipo regresó el año pasado de Antalya con una medalla de cada color, gracias al oro del equipo senior masculino con Ndikumwenayo, Nassim Hassaous, Abdessamad Oukhelfen, Adel Mechaal, Aarón Las Heras y Fernando Carro, la plata de la onubense María Forero en sub'23 tras la británica Phoebe Anderson y el bronce individual de Ndikumyenayo.

La principal baza será un relevo mixto (4x1.500) que forman Mohamed Attaoui, Mariano García y las catalanas Esther Guerrero y Marta Mitjans. Este cuarteto debería ser sinónimo de oro, aunque el campo a través no es matemático y el año pasado la caída de la palentina Marta Pérez en un obstáculo la mantuvo varios meses en el dique seco y privó de una presea al equipo.

Attaoui es una figura mundial del atletismo / AP

Thierry Ndikumwenayo lidera el equipo sénior masculino que completan el 'rehabilitado' Ilias Fifa, el obstaculista Dani Arce, Said Mechaal, Abdessamad Oukhelfen y Aarón Las Heras. Sin el noruego Jakob Ingebrigtsen (oro en 2021, 2023 y 2024), el nombre propio que sobresale es el galo Jimmy Gressier, oro en 10.000 el pasado mes de septiembre en los Mundiales de Tokio.

Italia presenta un potente equipo con Luca Alfieri y los obstaculistas Osama Zoghlami (plata en 3.000 obstáculos en los Europeos de 2022) y Johannes Chiappinelli en un listado en el que también destacan el alemán Markus Görger y el suizo de origen sudanés Dominic Lobalu (actual campeón continental en las 25 vueltas a la pista).

El equipo femenino lo forman Isabel Barreeiro, Carña Gallardo, Idaira Prieto, la exobstaculista Carolina Robles, Ángela Viciosa y la hispanomarroquí Majida Maayouf con una extraordinaria figura como Nadia Battocletti. La italiana es una estrella universal con platas en 10.000 en los últimos Mundiales y en los Juegos de París más el 'doblete' en el Europeo de Roma'24 (5.000 y 10.000).

Gressier hizo historia en los Mundiales de Tokio'25 / AP

Junto a Valentina Gemetto y Elisa Palmero, las italianas lucharán por el oro junto a Gran Bretaña con la citada Phoebe Anderson y Megan Keith (bronce en 10.000 en Roma'24). Otras figuras en Lagoa serán la gala Agathe Guillemot (bronce en 1.500 en Roma'24 y oro este año bajo techo en Apeldoorn) y la portuguesa Mariana Machado (bronce sub'20 en 2019 y sub'23 en 2021).

Otra gran baza española es el equipo femenino sub'23 (5,8 km) (7,3 km) con la reputada María Forero, Jihad Essoubai, Mireya Arnedillo, Jimena Blanco, Rocío Garrido y la obstaculista Marta Serrano, quien se encontrará otra vez con la finlandesa Ilona Mononen (la privó del oro el pasado verano en el Europeo sub'23 de Bergen en 3.000 metros obstáculos).

Los sub'23 serán Rubén Leonardo, Martín Segurola, Mesfin Escamilla, Ciro Martín, Jaime Migallón y Aleix Vives en una prueba que echará de menos al británico Will Barnicoat (oro individual y por equipos en las dos últimas ediciones). Quizá el nombre más importante sea el neerlandés Stefan Nillessen.

En cuanto a los sub'20 (4,2 km), España estará representada por María Viciosa, Claudia Gutiérrez, Mara Rolli, Inés Herault, Andrea Buenavida y Salva González en categoría femenina, con Óscar Gaitán, Alejandro Ibáñez, Mario Palencia, Guillermo Sánchez, Ander Aramendi y Andrés Lara como representantes masculinos.

Horarios (hora española peninsular, una menos en Portugal)

10:30 horas: Sub'20 femenino.

11:00 horas: Sub'20 masculino.

11:26 horas: Sub'23 femenino.

12:00 horas: Sub'23 masculino.

12:30 horas: Relevo mixto 4x1.500.

13:00 horas: Absoluto femenino.

13:41 horas: Absoluto masculino.