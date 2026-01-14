España, en el Europeo de Balonmano 2026: partidos, horarios y dónde ver a los Hispanos por TV y en directo

El Campeonato de Europa masculino de balonmano 2026 ya está aquí y España afronta una nueva cita continental con la ambición intacta, pero con deberes por hacer.

La 17ª edición del torneo se disputa del 15 de enero al 1 de febrero y tendrá una triple sede histórica: Dinamarca, Suecia y Noruega compartirán el protagonismo en un Europeo que reúne a las grandes potencias del continente.

Los Hispanos han quedado encuadrados en el Grupo A, junto a Alemania, Austria y Serbia, un cuarteto exigente desde el primer día. El estreno será precisamente ante Serbia, en un partido que marcará el tono del campeonato para una selección española que llega tras una fase de preparación con luces y sombras: victorias convincentes ante Eslovaquia y Túnez, pero también un serio aviso en la derrota frente a Portugal, después de desperdiciar una renta amplia en casa.

Aun así, el pasado respalda a España. El combinado nacional es uno de los grandes referentes del Europeo, con dos oros, cinco platas y dos bronces, y una identidad competitiva que suele crecer en los momentos clave. El reto, sin embargo, es mayúsculo. Dinamarca aparece como el rival a batir tras firmar un ciclo brillante: subcampeona de Europa, campeona del mundo y oro olímpico en París 2024.

Calendario de España en el Europeo de Balonmano

Jueves 15 de enero (18:00): España – Serbia

Sábado 17 de enero (18:00): Austria – España

Lunes 19 de enero (20:30): Alemania – España

Dónde ver el Europeo de Balonmano 2026 por TV

Todos los partidos del Campeonato de Europa se podrán seguir en directo por Teledeporte, en abierto, y también a través de la plataforma RTVE Play, tanto en televisión como en dispositivos móviles.

