Los Hispanos repiten victoria ante Israel y estarán en el Mundial de 2027

Los Hispanos sellaron este sábado con autoridad su clasificación para el Mundial de Alemania 2027 tras ganar 29-36 a la de Israel en el segundo duelo eliminatorio de la serie disputada en Buenos Aires, lo que representa además un gran paso para asegurar la participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Israel - España (balonmano, Clasificación para el Mundial masculino de 2027), 17/05/2026 CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL MASCULINO DE 2027 ISR 29 36 ESP Alineaciones ISRAEL, 29 (13+16): Yahav Shamir (p., 8 paradas), Yoav Lumbroso (7), Snir Natsia (3), Yonatan Dayan (6, 3p), Daniel Mosindi (4), Nadav Cohen,Nadav Nizri (7) -siete inicial-, Dan Tepper (p.s., 4 paradas), Daniel Sarafati, Or Refael Levi, Lior Gurman, Tomer Bodenheimer (1), Yosef Appo, Amir Shneider, Ram Turkenitz (1p.) y Noam Yair Sosna. ESPAÑA, 36 (16+20): Gonzalo Pérez de Vargas (p., 4 paradas), Jan Gurri (2), Antonio Serradilla (1), Imanol Garciandia, Abel Serdio (5), Aleix Gómez (3, 2p.), Dani Fernández (6, 2p.) -equipo inicial-, Sergey Hernández (p.s., 5 paradas), Agustín Casado (3), Ian Tarrafeta (3), Kauldi Odriozola (4), Marcos Fis (4), Antonio Bazán, Artur Parera (1), Ian Barrufet (2) y Mario Nevado (2).

La selección española masculina de balonmano hizo valer la jerarquía individual y el sistema colectivo sobre el conjunto israelí para quedarse con la eliminatoria con un marcador global con doce goles de diferencia. En la ida disputada también en La Casa del Handball Argentino, los de Jordi ribera ya habían ganado por 32-27.

Israel no supo capitalizar en el primer tiempo el arranque con ventaja de dos goles y seis paradas del portero Shamir, como tampoco las tres exclusiones en el equipo español, que por el contrario sí aprovechó sus minutos de superioridad numérica, durante los que cifró una diferencia de hasta cuatro goles.

Antonio Serradilla se eleva en la vuelta ante Israel / CAHANDBALL - PILAR FIORDA & FEDERICO SOLER

El descanso llegó con el marcador en 13-16 a favor de España tras unos primeros 30 minutos en los que destcaron los cuatro tantos del extremo izquierdo azulgrana Dani Fernández, quien acabó con seis como máximo realizador del encuentro.

Desde el inicio de la segunda mitad, los 'Hispanos' buscaron apretar el acelerador e Israel comenzó a sufrir el desgaste físico por su juego demasiado dependiente del central Yoav Lumbroso (siete goles en el partido) y la falta de rotación en el banquillo.

Tomer Bodenheimer vio la cartulina roja por una dura falta y el trámite del partido se dinamizó a un gol a gol cerrado. A falta de cinco minutos para el final, el almeriense Agustín Casado también fue expulsado con tarjeta roja directa.

El seleccionador español Jordi Ribera había mostrado cierta insatisfacción con la victoria por 32-27 del primer partido, al asegurar que la serie había "quedado abierta", algo que quedó en evidencia en la cancha por cómo su equipo corrigió errores.

Tal y como anunció en abril la Federación Española (RFEBM), la "actual situación geopolítica" había obligado a que los dos partidos se disputasen en La Casa del Handball Argentino, ubicada en el Parque Olímpico de la Juventud en Buenos Aires.

El triunfo de los españoles les concedió un billete mundialista y la posibilidad de dar el primer paso hacia los Juegos de Los Ángeles 2028. El Mundial de Alemania asegurará la plaza olímpica al campeón y repartirá billetes para los Preolímpicos.