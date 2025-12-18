España-Estados Unidos, duelo de alto nivel con vistas al Europeo

La selección española, vigente campeona mundial, se enfrentará en un doble partido amistoso a Estados Unidos, bronce olímpico en París 2024. Unos duelos de alto nivel que tendrán lugar en las piscinas del Club Natació Atlètic Barceloneta (viernes, 20.00 horas) y el Club Natació Terrassa (domingo, 12.30 horas) en un 'challenge' que servirá de entrenamiento para el próximo Europeo de Belgrado (del 10 al 25 de enero).

La Christmas Cup se presentó este jueves en las instalaciones del CAR de Sant Cugat donde el combinado de David Martín se está preparando para afrontar el campeonato europeo en el que los españoles serán el gran rival a batir como defensores del título.

Foto de familia de la selección española / Dani Barbeito / SPO

"La preparación ha empezado bien, es muy corta, de solo tres semanas, con todas las fiestas de por medio pero hemos empezado con Estados Unidos que está dando muy bien el tono competitivo", decía el seleccionador español David Martín, después de una sesión de entrenamiento que incluyó un partidillo con el combinado estadounidense.

19 de diciembre - 20.00 horas Piscina del Club Natació At. Barceloneta 21 de diciembre - 12.30 horas Piscina Club Natació Terrassa

España y Estados Unidos se enfrentaron por última vez en 2024, en un Challenge de preparación para los Juegos Olímpicos de París en suelo americano. En partido oficial no se han enfrentado desde desde Tokio 2021. En cuartos de final el combinado español se impuso por un claro 8-12. Los dos partidos de estas Christmas Cup se podrán seguir en TDP.

Después de este primer challenge, los jugadores tendrá unos días de vacaciones (23, 24, 25 de diciembte) para que "puedan estar con las familias", pero "no podemos dar más", admitió el seleccionador.

"Cuando el campeonato es en enero, que los jugadores están en plena temporada de clubes, en temporadas tan duras, es díficil, cuando la preparación es corta, mentalmente el jugador está preparado para cambiar el chip y será un campeonato duro, en un país balcáncico, como Serbia, donde el arbitraje permitirá más el juego y hemos de estar preparados. Además habrá cambio de formato y serán ocho partidos de alto nivel, desde el primer día te la juegos y tenemos que estar preparados físicamente y mentalmente".

Por el momento, Martín prefiere no pronunciarse sobre si este nuevo formato les puede favorecer o no. "Tenemos que jugar este campeonato y después podremos valorar", dijo al respecto.

Los jugadores atienden las explicaciones de David Martín / Dani Barbeito / SPO

Savia nueva

Capitaneados por Alberto Munárriz, en ausencia de Felipe Perrone que se retiró el curso pasado, la prelista para el Europeo de David Martín cuenta con una buena combinación de veteranos y savia nueva que viene remando fuerte desde las categorías inferiores como es el caso del joven guardameta del Rubí, Aran Pina o el mismo Biel Gomila, quien ya estuvo con la selección el pasado mundial. Tras estos días de preparación, el seleccionador español deberá hacer descartes.

"Me lo ponen difícil, es un privilegio pero es complicado porque todos merecen ir, pero tomaremos la mejor decisión para el grupo", explicó Martin, quien cuenta con algo de margen, antes de viajar hasta Bosnia el día 2 de diciembre. Desde allí, se desplazarán ya directamente a Belgrado para participar en el europeo.

Prelista para el Europeo Unai Aguirre, Unai Biel, Álex Bustos, Javi Bustos, Biel Gomila, Alberto Munárriz, Bernat Sanahuja y Roger Tahull (Zodiac Barceloneta); Edu Lorrio y Sergi Cabanas (KEIO Sabadell); Miguel de Toro (Ferencvaros); Álvaro Granados (Pro Recco); Marc Larumbe (Marsella), y Fran Valera (Jadran Herceg Novi); Òscar Asensio y Jan Pérez (KEIO Sabadell); Pol Daura (CNB); Albert Sabadell (Terrassa), Marc Valls (Barceloneta) y Aran Pina (Rubí).

Hasta entonces, "necesitamos estar más calmados, aquí estamos jugando mucho, estamos haciendo recordatorio de lo que preparamos el verano pasado, pero falta un poco estar solos, salir de casa, que podamos descansar a la vez, comer bien, dormir tranquilos...y prepararnos para la guerra".

"Tenemos muy buenas generaciones por debajo, siempre hemos dado oportunidad a los jóvenes y ellos ahora tienen que demostrar si están preparados o no para dar el salto", apuntó Martín, remarcando que "se están adaptando bien y estamos encandos".