España se encumbra en Rieti: '¡Oros para Gabriel González y para Mariona Armero!

El atletismo español completó una sensacional tercera jornada en los Campeonatos de Europa sub'18 que acabarán este domingo en Rieti con otras cinco medallas, lideradas por el oro matinal del favorito Gabriel González en 5.000 metros marcha y por el vespertino de una sensacional Mariona Armero en 200 metros.

Además, Gift Okunrobo fue bronce en longitud a la espera de pelear por otra medalla este domingo en triple, Iker Piñeira fue bronce en 200 metros con récord español de la categoría (21.08) y Sergio Redondo se llevó un bronce que se convirtió en plata en 800 con 1:49.93 por una descalificación).

Estos resultados se unen a la histórica plata que logró el viernes 'Kiko' de Las Heras en 100 lisos con nuevo récord nacional sub'18 y permiten a España ocupar la quinta posición en el medallero, por detrás de Gran Bretaña, Alemania, Francia y República Checa. Y ojo, porque en el cierre podrían 'caer' algunas medallas más.

Dos oros como dos soles

El día empezó muy bien para los intereses españoles. El aragonés Gabriel González (17 años) era el único de los inscritos en 5.000 metros marcha que había cubierto la distancia en menos de 20 minutos y salió dispuesto a marcar la pauta de la final directa desde el inicio en una táctica que casi le sale cara. Sus 3:58.7 en solitario en el primer mil eran demasiado y terminó sufriendo en las dos últimas vueltas ya con más de 30 grados de temperatura.

Gabriel González supo sufrir en los 5.000 metros marcha / RFEA - SPORTMEDIA

El campeón en Skopje en el Festival Olímpico de la Juventud (FOJE) supo resistir para ganar con 20:33.76. "Al final me ha costado un poco más, pero he tenido la suerte de que no me han cogido. Nunca estás preparado para algo así y la verdad es que no puedo estar más feliz", comentó una de las nuevas promesas de la marcha española junto a Dani Monfort, Joan Querol y compañía. Marcos López fue séptimo con 21:24.76.

La gran protagonista vespertina fue Mariona Armero (17). La leridana, que llegaba a Rieti con 23.64 como mejor marca personal en 200, pasó a la final por la mañana con el segundo mejor tiempo (23.69), a 19 centésimas de la británica Shaiya Kenion. En la final partió por la calle siete y supo correr a la perfección en negativo.

La campeona de España sub'18 realizó una gran curva y progresó hasta la segunda plaza. Kenion tenía el oro en la mano cuando se fue al suelo y permitió a la española lograr un oro extraordinario con 23.57, arrebatando el récord español sub'19 ni más ni menos que a la también catalana Jaël Bestué (23.61).

Okunrobo, primera medalla y... ¡a por otra!

A imagen y semejanza de otras figuras actuales como la felizmente recuperada Tessy Ebosele, la alicantina afincada en tierras navarras Gift Okunrobo (17 años) también domina a la perfección el triple (su prueba preferida) y el salto de longitud. De hecho, este domingo afrontará la final de triple salto con la tercera marca de las clasificadas (13,00), pero lo hará ya con una medalla.

Gift Okunrobo, felicidad total por su bronce en longitud / RFEA - SPORTMEDIA

La campeona nacional sub'18 en ambas pruebas voló a 6,21 en su segundo salto matinal para colgarse un inesperado bronce, tal y como ella misma aseguró. Ganó la checa Kristyna Zahorova con 6,47 y la letona Emilija Brauna se llevó la plata con 6,24. La española se quedó a tres centímetros de la plata, pero aventajó en tan solo cuatro a la alemana Teresie Hess (6,17).

El guipuzcoano Iker Piñeira (17 años) es un caso único en el atletismo, deporte que practica desde hace un solo año. Tras rozar este mes de julio por el récord nacional del catalán Pol Retamal (21.15) con sendas marcas de 21.18 y 21.20, el vasco pasó a la final de 200 metros con 21.08 (nuevo récord de España) y se colgó el bronce con el mismo registro, por detrás del británico Hearn-Smith (20.70) y del polaco Pytlik (21.01).

Sergio Redondo e Iker Piñeira, otras dos medallas para España / RFEA - SPORTMEDIA

La sexta medalla llegó con doble alegría en la final masculina de 800 metros. El alicantino Sergio Redondo, vigente campeón nacional de la categoría en 800 con tan solo 16 años, maniobró para acabar tercero en la final con 1:49.93, pero la descalificación del alemán Ole Steinbach le dio la plata. El oro fue para el francés Mougel-Depoutot con 1:49.76, tan solo 17 centésimas menos que el español.