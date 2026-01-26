España lo echa todo a perder en el último cuarto

Un desastroso cuarto final, en el que cedió un parcial 4-0, acabó con todas las opciones de España frente a Hungría (9-7), en un estreno del Europeo con sabor a eliminatoria y que deja a las de Jordi Valls sin margen de error.

Hungría-España HUN 9 7 ESP Alineaciones Hungría Neszmely; Szilagy (2), Valyi (1), Varro (1), Domsodi (1), Sumegi (1), Aubeli (-), Keszthelyi (1), Leimeter (-), Rybanska (-), Farago (-), Garda (2), Hadju (-) y Golopencza (ps). España Martina Terré; Ariadna Ruiz (2), Bertrán (-), Ortiz (3), Pérez (-), Crespí (-), Elena Ruiz (-), Prats (1), Guiral (-), Camus (-), Peñalver (-), Leiton (-), González (1) y Mariona Terré (ps).

Todo se le complicó a las campeonas olímpicas que se quedaron en blanco en el momento de la verdad, en el que sin Bea Ortiz, que fue eliminada por tres faltas, no encontraron la inspiración y cedieron frente a las 'magiares', actuales subcampeonas mundiales.

El partido, a pesar de ser el primero del campeonato, era trascendente, ya que se arrastran los resultados a la segunda fase y España pasará con tres puntos, que los conseguirá debido al escaso potencial de los otros dos rivales del grupo: Portugal y Rumanía.

De salida, el ritmo del partido lo marcó la buena actuación de la meta húngara Boglarka Neszmely y también el gran número de exclusiones, por lo que las acciones en superioridades iban a ser decisivas.

Martina Terré, jugadora de la selección española / EFE

Empezaron mejor las centroeuropeas, con un 2-0 en tres minutos. España concedía demasiado en defensa y no aprovechaba el daño que sus boyas (Paula Leiton y Paula Camus) sometían a las defensoras 'magiares'.

Solo la gran actuación de Bea Ortiz, la mejor jugadora Mundial en 2024 y ahora capitana del equipo de Jordi Valls, permitió equilibrar el marcador con dos tantos.

Para entonces, Martina Terré ya había empezado a parar, la defensa a funcionar y el ataque carburaba muy bien. Así que Paula Prats, Irene González y Ari Ruiz pusieron el 2-5 para las españolas.

España dejó casi doce minutos su portería cerrada, pero cedió en el último minuto del segundo cuarto y permitió la resurrección de las húngaras que se pusieron a tiro (4-5) con goles de Szylagi y Domsodi.

En el tercer cuarto, las de Jordi Valls volvieron a brillar. Bea Ortiz, la mejor de las españolas, puso el 5-6 y Ari Ruiz, con un sorprendente lanzamiento, el 5-7 que abrió las puertas a la victoria.

Pero los últimos ocho minutos fueron un cúmulo de malas decisiones. Pesó la expulsión de Bea Ortiz, en el primer minuto, y después las húngaras, que no habían estado acertadas en las jugadas en superioridad, decidieron el partido de esta manera.

Szilagy y Sumegi equilibraron el partido (7-7) y pese a que Martina Terré le dio unas cuantas bolas extras a sus compañeras con buenas paradas, éstas no las aprovecharon. Dos goles de Krysztina Garda, ambas con jugadora de más, certificaron el triunfo de las 'magyares'. El próximo partido de España será este martes ante Portugal (21:15 CET).