España se despide de su capitana y del Mundial con una histórica victoria ante Bulgaria

La selección española femenina de voleibol se despidió este miércoles del Mundial de Tailandia, y a su vez de su capitana de 33 años María Segura, con un histórico triunfo, tras imponerse por 1-3 a Bulgaria, lo que supone su primera victoria en una cita mundialista.

El conjunto dirigido por Pascual Saurín, que llegaba tras las derrotas ante Canadá (3-2) y Turquía (3-0) en la fase de grupos, mostró su mejor versión para cerrar su participación con cuatro puntos en la clasificación y un resultado que refuerza el proyecto que arrancó hace más de una década.

España arrancó el encuentro con autoridad, llevándose el primer set por 22-25 y el segundo con un claro 14-25. Aunque Bulgaria reaccionó en la tercera manga (25-22), las españolas no dejaron escapar la ocasión y cerraron el triunfo con un sólido 18-25 en el cuarto parcial.

Más allá de no tener ya opciones de avanzar en el torneo, la victoria resulta clave en la progresión de 'Leonas del Vóley', al permitirles escalar posiciones en el ránking FIVB con vistas al próximo ciclo mundialista de 2027, donde tendrán de poner rumbo sin su apuesta más segura, la capitana María Segura.

Segura, de 33 años y jugadora profesional hace más de 15, puso fin a su carrera tras dar pasos de gigante en equipos entre España, Italia y Alemania, y ser pieza indispensable en el crecimiento del equipo nacional.

Con cerca de 300 encuentros internacionales a cuestas, la española se despidió en el mismo día en que España escribió una página inédita en su historia en tierras tailandesas, y tras un encuentro en el que fue la máxima anotadora, con 17 puntos.