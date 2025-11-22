España puede con todo en el debut mundialista

La selección española femenina de fútbol sala inició su andadura mundialista con una trabajada y valiosa victoria ante Tailandia (5-2), un rival que supo exprimir cada oportunidad y mantener la incertidumbre en el marcador hasta bien avanzada la segunda parte.

El éxito conseguido en el PhilSports Arena de Manila no fue fácil debido a que España, sobre todo en la primera mitad, no supo superar la presión alta de las asiáticas, que en dos recuperaciones de balón empataron a uno y a dos, con los goles de Jenjira Bubpha y Sasikarn Tongdee

El triunfo, logrado tras días marcados por bajas sensibles de Peque y Mayte y reajustes obligados, permite al conjunto dirigido por Clàudia Pons mirar al futuro con optimismo y la confianza propia de los equipos que saben sufrir, porque ya lidera el grupo B con 3 puntos, los mismos que Colombia.

El partido no tardó en encenderse y apenas habían transcurrido 40 segundos cuando Laura Córdoba, autora de un doblete, dispuso de la primera gran ocasión del encuentro, un mano a mano generado por un pase milimétrico de Antía Pérez que ya avisaba de la intención española de llevar la iniciativa.

Sin embargo, y aunque España dominó desde el pitido inicial, fue Tailandia quien gozó de una oportunidad clara a través de Huajaipetch, que obligó a Elena a realizar una gran parada.

El gol inaugural del torneo para España llegó en el minuto siete. Vane Sotelo, en una acción individual por banda, se abrió hueco y armó un zurdazo imparable directo a la escuadra.

Un gol histórico: el primero de España en un Mundial oficial. Sin embargo, la alegría inicial se vio empañada por algunos errores derivados de la tensión del estreno.

En uno de ellos, Bubpha aprovechó un desajuste defensivo y logró el empate con un disparo certero. España, lejos de amedrentarse, respondió de inmediato.

Dos minutos más tarde, Irene Córdoba se giró con determinación en el borde del área y firmó el 2-1 con un remate preciso.

La montaña rusa de goles no había terminado. En otra pérdida comprometedora en la salida de balón de España, Tongdee interceptó el esférico y batió a la guardameta española para devolver la igualdad.

La reacción española, otra vez, fue inmediata y contundente: minuto y medio después, Laura Córdoba cazó un balón a media distancia y, con un poderoso disparo a la escuadra, puso el 3-2.

Esta muestra de carácter confirmó que la Roja estaba dispuesta a imponer su jerarquía, aunque la defensa necesitara ajustes.

El paso por los vestuarios permitió estabilizar ideas. Clàudia Pons pidió calma, precisión y paciencia, y la selección lo agradeció.

España empezó a mover el balón con mayor fluidez, obligando a Tailandia a replegarse. En ese contexto, el equipo encontró la forma de ampliar la ventaja por primera vez en el partido. De nuevo, Laura Córdoba fue protagonista: su disparo esta vez fue raso, cruzado y letal para firmar su doblete y el 4-2 que daba cierto aire a la selección.

Con dos goles de renta y mejores sensaciones, España manejó el encuentro con inteligencia. La defensa ajustó líneas, las transiciones se llevaron a cabo con mayor criterio y el juego interior comenzó a conectar con más frecuencia.

La sentencia definitiva llegó a 12 minutos del final y fue, probablemente, la jugada más coral del encuentro. Una combinación rápida, precisa y colectiva con un pase final de Irene Samper terminó con María Sanz definiendo desde el área para sellar el 5-2 y apagar cualquier intento de reacción tailandesa.

El tramo final del partido estuvo marcado por la madurez española y las jugadoras administraron la posesión, evitaron riesgos innecesarios y demostraron un crecimiento evidente respecto a una primera parte tan vibrante como irregular.

La victoria deja a España en una posición sólida para afrontar los próximos desafíos del Mundial. Además, el estreno de jugadoras clave como Laura Córdoba, autora de un doblete y determinante en los momentos críticos, confirma que el equipo tiene recursos suficientes para competir con las mejores.

El debut mundialista exigió esfuerzo, paciencia y carácter, pero España respondió a la altura y ya piensa en el próximo partido, el martes 25 a las 13:30 horas (12:30 GMT), ante Colombia, con el liderato en juego.

Ficha técnica:

5. España: Elena, Laura Córdoba, Antía Pérez, Irene Samper e Irene Córdoba -cinco inicial-, Noelia, Dany, María Sanz, Ale de Paz, Laura Sánchez, Vane Sotelo y Martita.

2. Tailandia: Suksen, Artkla, Bubpha, Saetoen y Peanpailun- cinco inicial-, Tappakun, Kingthong, Meekham, Tongdee, Chimpabut, Tranga, Nakmai, Huajaipetch y Sorahong.

Árbitros: Kimberly Valverde y Yeraldin Araya. Costa Rica. Amonestaron a las tailandesas Artkla (min.31) y a Chimpabut (min.33).

Goles: 1-0. Min 7: Vane Sotelo. 1-1. Min 9: Bubpha. 2-1. Min 11: Irene Córdoba. 2-2. Min 14: Tongdee. 3-2. Min 16: Laura Córdoba. 4-2. Min 28: Laura Córdoba. 5-2. Min 32: María Sanz.

Incidencias: Partido del grupo B de la primera jornada del Mundial de Filipinas disputado en el PhilSports Arena, que registró una buena entrada con aficionados españoles en las gradas.