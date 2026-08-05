EUROPEOS DE PARÍS
España se cuelga el bronce en saltos sincronizados mixtos desde 10 metros
El hispanomexicano Jorge Rodríguez Ledesma y la madrileña Ana Carvajal fueron de menos a más en la final
En su última oportunidad, España inauguró su medallero en saltos en los Campeonatos de Europa de Natación que se están disputando en París con el meritorio bronce de la pareja formada por Jorge González Ledesma y Ana Carvajal en la final de saltos sincronizados mixtos desde la plataforma de 10 metros.
Fue el epílogo a otro notable día en el que la 'sincro' logró la plata por equipos en la rutina acrobática con su gran estrella Iris Tió entre las ocho participantes y sin la hispanorrusa Alisa Ozhogina, quien criticó con dureza a Rusia en una prueba anterior e incluso las acusó de 'plagio'. La natación artística ha arrojado un sensacional balance de un oro, cinco platas y dos bronces para España.
España no tendrá representantes en la final masculina desde el trampolín de tres metros que cerrará el miércoles ni en la femenina de saltos sincronizados desde el trampolín de tres metros que abrirá el jueves, pero por la mañana Jorge Rodríguez Ledesma sí luchará por acceder a la final vespertina de plataforma desde 10 metros que cerrará la competición en París. El lunes empieza el 'deporte rey', la natación en piscina.
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