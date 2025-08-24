España se cuelga el bronce mundial en cinco cintas

El conjunto chino de gimnasia rítmica ganó su primer oro en el Mundial que concluye este domingo en Río de Janeiro al imponerse en la final de cinco cintas, una modalidad en la que España se quedó con el bronce y lo une al que logró en el concurso completo por equipos.

El quinteto mandarín conformado por Xinyi Ding, Miaoting Liu, Yanzhu Pu, Lanjing Wang, Xinyi Zhang y Wanzhu Zhao, obtuvo una calificación de 27.550 puntos, mientras que las españolas sumaron 25.950 tras su presentación. La plata fue para Japón (26.650), que la víspera se alzó con el oro en el concurso completo por conjuntos. Brasil era el único país latinoamericano en la final y estaba entre los favoritos, pero tuvo que conformarse con la sexta plaza (22.850 puntos) después de conquistar previamente una histórica plata por equipos en el concurso completo, por delante de España.

Las españolas Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, vigentes campeonas de Europa (suman tres oros consecutivos) y de la Copa del Mundo de Cluj-Napoca (Rumanía), figuraban entre las máximas favoritas, junto con los países asiáticos que dominaron la modalidad en una nueva cita sin la presencia de Rusia ni de Bielorrusia.

España, que desde la víspera anunció que trataría de "meter más garra" este domingo a las competiciones, intentará sumar una nueva medalla en la final de dos aros y tres pelotas con la que el Campeonato de Mundo de Río llegará a su fin tras cinco días de competiciones.