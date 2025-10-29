España se corona en el Mundial de Patinaje Artístico en Beijing

El Artistic Skating Cunit, representando a España, se ha proclamado campeón del Mundial de Patinaje Artístico en la categoría Show Junior, tras una actuación impecable en el Gimnasio Integral del Distrito Yanqing de Beijing.

El certamen reúne a los mejores del mundo en modalidades como libre, inline, solo danza, pareja danza, pareja de alto, cuartetos, precisión y show, convirtiéndose en el escenario perfecto para que el talento español brillara con luz propia.

Entre las protagonistas de esta histórica victoria se encuentra María Baños, cuya técnica y expresividad fueron determinantes para que el equipo lograra imponerse a rivales de gran nivel. La actuación del Artistic Skating Cunit combinó precisión, creatividad y sincronización, conquistando tanto a jueces como al público.

Este triunfo refleja no solo el esfuerzo y la dedicación de los patinadores, sino también el trabajo constante de entrenadores y familias, consolidando a España como una potencia emergente en el patinaje artístico mundial.