España se corona en el Mundial de Patinaje Artístico en Beijing

El Artistic Skating Cunit logra la victoria en la categoría Show Junior y se posiciona como referente internacional del patinaje artístico

Maria Baños celebrando la victoria española

Maria Baños celebrando la victoria española / SPORT

SPORT.es

SPORT.es

El Artistic Skating Cunit, representando a España, se ha proclamado campeón del Mundial de Patinaje Artístico en la categoría Show Junior, tras una actuación impecable en el Gimnasio Integral del Distrito Yanqing de Beijing.

El certamen reúne a los mejores del mundo en modalidades como libre, inline, solo danza, pareja danza, pareja de alto, cuartetos, precisión y show, convirtiéndose en el escenario perfecto para que el talento español brillara con luz propia.

Entre las protagonistas de esta histórica victoria se encuentra María Baños, cuya técnica y expresividad fueron determinantes para que el equipo lograra imponerse a rivales de gran nivel. La actuación del Artistic Skating Cunit combinó precisión, creatividad y sincronización, conquistando tanto a jueces como al público.

Este triunfo refleja no solo el esfuerzo y la dedicación de los patinadores, sino también el trabajo constante de entrenadores y familias, consolidando a España como una potencia emergente en el patinaje artístico mundial.

