España, a consolidar su cambio de guardia en una nueva cita continental

Bajado el telón del Campeonato de Europa de waterpolo masculino, se pone en marcha a partir de este lunes 26 y hasta el próximo 5 de febrero el campeonato femenino al que España llega como vigente subcampeona.

El equipo que dirige Jordi Valls se presenta en el campeonato, que tendrá lugar en Funchal, en la isla portuguesa de Madeira, como una de las favoritas, un título ganado a pulso con los resultados de los últimos años, con tres oros, una plata y dos bronces en las últimas seis citas continentales. España llega a la cita además como vigente campeona olímpica, tras el hito conseguido en París 2024, y con el bronce mundial conseguido en Singapur el verano pasado tras superar a la potente Estados Unidos en el partido por el tercer puesto.

Revancha y partido clave

En esa cita universal, el camino de las españolas quedó frenado por Hungría en semifinales, precisamente el rival contra el que España debutará hoy (18.00 CET) en el Europeo. En Singapur, las de Jordi Valls se vieron superadas por el huracán húngaro, que apenas hizo concesiones. Tras tres primeros parciales sin apenas acierto de cara a gol, las españolas pudieron maquillar mínimamente el resultado en el tramo final para cerrar el encuentro con un doloroso 15-9 en el marcador. En la final, el combinado magiar acabó perdiendo ante Grecia.

La húngara Nora Sumegi (i) y la española Paula Crespi, durante la semifinal del Mundial de Singapur / EFE

En Funchal, España tendrá la oportunidad de redimirse de esa derrota aunque el partido tendrá además una importancia capital para los intereses de unas y otras. Y es que como en el caso del torneo masculino, en este Europeo se estrena el nuevo formato en el que la victoria contra rivales directos será clave. Con cuatro grupos de cuatro en la primera fase en los que las dos primeras pasarán a la siguiente ronda arrastrando los puntos ante el rival que avance de su grupo.

Calendario de la primera fase Lunes 26 18:00 Hungría-España Martes 27 21:15 Portugal-España Jueves 29 13:15 Rumanía-España

España quedó enmarcada en el Grupo B junto a Hungría, Rumanía y Portugal, por lo que, si se cumplen los pronósticos, deberían ser españolas y húngaras las que peleen por esas dos primeras plazas. En una siguiente fase se cruzarían con las dos mejores selecciones del grupo D en el que se encuentra Países Bajos, vigente campeona europea tras imponerse a España por la mínima (7-8) en la final de 2024.

Sin grandes novedades en las 15

Mucho ha llovido desde entonces. España ha sufrido un proceso de renovación empezando por el seleccionador, de Miki Oca a Jordi Valls, pasando por el propio equipo, que se presenta con una mezcla de juventud y veteranía liderada por nombres de alto nivel como el de Paula Leiton o Bea Ortiz.

Convocatoria de Jordi Valls -Paula Crespí, Nona Pérez, Paula Camus, Queralt Anton, Ariadna Ruiz, Elena Ruiz y Martina Terré (Sant Andreu) -Queralt Bertran, Mireia Guiral y Mariona Terré (Assolim Mataró) -Paula Leitón , Bea Ortiz, Irene González (Astralpool Sabadell) -Carlota Peñalver (Mediterrani) -Paula Prats (Terrassa)

En total serán 15 las jugadoras que representarán a la selección en Funchal, con un bloque prácticamente igual al de Singapur a excepción de Anni Espar que se encuentra en Australia y Daniela Moreno, fuera por decisión técnica.