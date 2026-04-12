España conquista dos platas y dos bronces en los Mundiales de marcha por países

La delegación española conquistó este domingo cuatro medallas, dos de plata (medio maratón masculino y femenino) y dos de bronce (Aldara Meilán en medio maratón y equipo maratón masculino), en los Campeonatos del Mundo de marcha por países disputados en Brasilia (Brasil).

La cita mundialista, que por primera vez se disputó en Sudamérica desde su primera edición en 1961, llegó con un nuevo cambio en las distancias. Tras la desaparición de los 50 km en 2022 y la introducción de los 35, estrenó las pruebas de medio maratón (que sustituye a los tradicionales 20 km) y maratón, después de que en la pasada edición se incorporara el relevo mixto de maratón.

El equipo masculino de medio maratón formado por los madrileños Diego García Carrera y Álvaro López, el catalán Paul McGrath y el castellonense Daniel Monfort logró la medalla de plata.

Los marchadores españoles rindieron a un gran nivel. Diego García Carrera, campeón nacional de la distancia, llegó a ir segundo a falta de cinco kilómetros pero no pudo aguantar el ritmo en ese tramo final y acabó noveno con 1h28:55. Un puesto por detrás Álvaro López, campeón de España de 20 km marcha en 2025, hizo 1h29:08.

Paul McGrath, medallista de bronce en Tokio 2025 en 20 km marcha, ya brilló en los anteriores Mundiales por países en Antalya hace dos años, cuando fue segundo en la prueba individual. Esta vez no pudo estar en la cabeza de carrera y acabó vigésimo con 1h30:34.

La joven promesa Daniel Monfort, de 20 años, terminó en el puesto 45 con 1h36:18.

También subieron al podio, en su caso al tercer cajón para recoger un bronce, el murciano Manuel Bermúdez, el gallego Daniel Chamosa y el granadino José Manuel Pérez, los tres integrantes del equipo español de maratón de marcha.

El primero de los tres españoles en entrar en meta fue Manuel Bermúdez, que fue duodécimo con 3h13:10, un puesto más arriba que el gallego Daniel Chamosa, que entró a la vez con el mismo crono. José Manuel Pérez, el campeón nacional de la distancia, fue decimosexto con 3h13:39.

Plata y bronce en medio maratón femenino

La selección femenina llegó a Brasilia tras conquistar el bronce por equipos en Antalya 2024. Repetir el podio se antojaba difícil por las numerosas ausencias con las que partió de inicio el equipo, ya que no estuvieron por diferentes motivos Laura García Luengo, María Pérez, Cristina Montesinos, Raquel González y Paula Juárez.

El equipo que compitió en Brasil, formado por Antía Chamosa (séptima en el Mundial de Tokio 2025), Lidia Sánchez-Puebla, Aldara Meilán, Griselda Serret y Sofía Santacreu destacó por su juventud, con tres atletas todavía en categoría sub-23.

La gallega Aldara Meilán, de 19 años, fue la primera en entrar en meta y, por tanto, puntuar para el equipo, con un tercer puesto gracias a un crono de 1h35:38. Por delante de ella solo la peruana Kimberly García León, campeona con 1h35:00, y la mexicana Alejandra Ortega, subcampeona con 1h35:21, que hizo marca personal.

La barcelonesa Sofía Santacreu, oro en el Europeo sub-20 de Tampere 2025, fue cuarta con 1h36:02, y por detrás la madrileña Lidia Sánchez Puebla (21º), la gallega Antía Chamosa (23ª) y la también barcelonesa Griselda Serret (27ª).

Esos resultados les permitieron subir al podio para recoger una medalla de plata por equipos, solo por detrás del ucraniano formado por Hanna Shevchuk, Lyudmila Olyanovska y Mariia Sakharuk. El bronce fue para Australia.

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En la categoría sub-20, el equipo masculino formado por Pablo Zárate (8º), Eloi Antón (10º) y César Hidalgo (14º) quedó cuarto en los 10 kilómetros, el mismo resultado que el combinado femenino compuesto por Irene Vega (13ª) y Gina Torres (25ª).