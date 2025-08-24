España compite ante el 'coco' Nueva Zelanda y al final sonríe con un ensayo

El debut de la selección española femenina de rugby en la Copa del Mundo se ha saldado este domingo con una derrota en York contra Nueva Zelanda, aunque la contundencia del resultado (54-8) no refleja la tenaz resistencia ofrecida por las españolas ante las vigentes campeonas.

Nueva Zelanda - España (Mundial Femenino, rugby), 24/08/2025 MUNDIAL FEMENINO DE RUGBY NZL 54 8 ESP Alineaciones NUEVA ZELANDA, 54 (21+33): Tangen, Green, Rule; Alana Bremner, Chlesea Bremner; Sae, Miller, Mikaele; Hohaia, Brazier; Letiliga, Setefano, Du Plessis, Sorensen; Holmes -quince inicial-, Ponsonboy, Viliko, Kalounivale, Bayfield, Olsen, Pouri, Demant y Woodman. ESPAÑA, 8 (3+5): Delgado, Blanco, Bracic; Castelo, Alameda; Rosell, Nerea García, Capell; Fernández de Corres, Argudo; Piquero, Zahía Pérez, Peña, Masoko; Ducher -quince inicial-, Jou, Antolínez, De Andrés, Puig, Piñeiro, Aresti, Vinuesa y Claudia Pérez.

España plantó cara a Nueva Zelanda desde la primera jugada, cuando Layla Sae se disponía a anotar el primer ensayo del partido después de taponar el despeje de Amalia Argudo pero la talonadora Cristina Blanco la volteó dentro de la zona de marca e impidió el posado.

Las 'Black Ferns' acamparon en la mitad de campo español durante los primeros veinticinco minutos y, pese a la valerosa defensa presionante de las 'Leonas', pusieron distancia en el marcador con un doblete de Jorja Miller, la mejor jugadora del mundo de 'rugby a siete', y una marca de Liana Mikaele tras una serie de percusiones a cinco metros de la línea de ensayo.

En el saque de centro subsiguiente, sin embargo, Mikaele cometió un 'avant' que abrió una secuencia ofensiva de España, primero con un 'maul' penetrante, malogrado porque una defensora oceánica nadó dentro de la formación, y provocando acto seguido un fuera de juego en un 'ruck' con en el que el puntapié de Argudo inauguró el tanteo del equipo nacional.

La entrada en el descanso de algunas de las titulares de Nueva Zelanda facilitó un inicio de segunda parte en tromba de las campeonas del mundo, que cometieron menos errores de manos que en la primera y estiraron su ventaja con cinco ensayos, a pesar de que España no disminuía eficacia en los placajes: por encima del 80% pese a tener que derribar casi 200 veces a sus rivales.

Tan competitivas como siempre, las 'Leonas' no quisieron marcharse sin darse el gustazo de marcar un ensayo, lo que lograron mediante Inés Antolínez en la última jugada del partido; en realidad, la pilar de El Salvador fue la encargada de posar el oval, aunque el mérito debe repartirse entre las ocho delanteras españolas, que cargaron sin desmayo en una larga serie de 'pick and go' hasta quebrar a la defensa oceánica.