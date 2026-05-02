España clasifica a cuatro relevos para los Mundiales de Pekín y las finales de Gaborone

Cuatro relevos españoles (4x400 mixto, 4x100 mixto, 4x100 femenino y 4x400 femenino) lograron este sábado el pase a las finales de los Campeonatos del Mundo que se celebran en Botsuana y que, como premio añadido, tienen la clasificación para los Mundiales de atletismo de aire libre de Pekín 2027.

Esta es la primera vez que los Campeonatos del Mundo de relevos se disputan en el continente africano, después de las ediciones en Bahamas, Japón, Polonia y China.

España, cuyo objetivo principal es clasificar el mayor número posible de equipos para los Mundiales de Pekín 2027, logró el pasaporte para la capital china para cuatro relevos en la primera jornada de competición. Los otros dos restantes, el 4x100 y el 4x400 masculino, lo buscarán mañana en la segunda jornada.

El relevo 4x100 mixto formado por Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué quedó segundo la primera ronda de clasificación y se metió en la final con un crono de 40.51, récord de España, que además tuvo ese premio del billete para los Mundiales de aire libre de Pekín 2027.

El 4x400 mixto también voló en la ronda de clasificación hacía la final, logrando igualmente el billete para Pekín 2027, al quedar segundos de su serie gracias a un crono de 3:09.89, récord de España, mejorando el 3:10.48 del pasado año en Madrid. El equipo lo formaron David García Zurita, Paula Sevilla, Julio Arenas y Blanca Hervás.

El 4x100 femenino, integrado por Lucía Carrillo, Jaël Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez, ganó su serie con 42.26, la tercera mejor marca española de siempre, y se clasificó para la final de estos Mundiales de relevos y también para el Mundial de aire libre de Pekín 2027.

El 4x400 femenino, que defiende el oro de Guanzhou 2025, cumplió en la ronda de clasificación con 3:24.44 -a 31 centésimas del récord nacional- y un triunfo en su serie gracias al buen hacer que demostraron sobre la pista Rocío Arroyo, Ana Prieto, Paula Sevilla y Blanca Hervás, estas dos últimas con apenas hora y media de descanso tras correr ante el mixto de la misma distancia.

El 4x100 masculino, con Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Jaime Sancho y Jorge Hernández, no pudo lograr la clasificación para la final al quedar sextos de su serie con 38.80, el octavo mejor crono de todos los tiempos. En la segunda ronda de clasificación buscarán el pase a la final.

Tampoco tuvo suerte, pese a que brilló con un nuevo récord de España, el relevo 4x400 masculino formado por Markel Fernández, Samuel García, Manuel Guijarro y Oscar Husillos, que fueron terceros de su serie con un crono de 3:00.26, solo por detrás de Bélgica y Catar.

Los denominados 'Spanish Beatles' tendrán una segunda oportunidad para ir a Pekín en la segunda ronda de clasificación.

· Finalistas:

4x400 mixto: Gran Bretaña, Estados Unidos, Kenia, España, Australia, Italia, Jamaica y Polonia.

4x100 mixto: Jamaica, Canadá, Alemania, Países Bajos, Nigeria, España, Estados Unidos y Gran Bretaña.

4x100 femenino: España, Canadá, China, Italia, Jamaica, Portugal, Polonia y Alemania.

4x100 masculino: Canadá, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos, Austria, Botsuana, Países Bajos, Gran Bretaña y España.

4x400 femenino: España, República Checa, Canadá, Italia, Alemania, Nigeria, Gran Bretaña y Países Bajos.

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4x400 masculino: Australia, Botsuana, Sudáfrica, Portugal, Catar, Bélgica, Países Bajos y Zimbabue.