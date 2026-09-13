España cierra la Copa del Mundo de La Seu d'Urgell con cuatro medallas

El Parc Olímpic del Segre vivió este domingo 13 de septiembre la última y más espectacular jornada de la Copa del Mundo de Paddle Slalom La Seu d'Urgell 2026 con la disputa del Kayak Cross. Con sus vibrantes carreras de combate cuerpo a cuerpo entre cuatro palistas, la prueba ofreció un gran espectáculo y sirvió para coronar a los últimos campeones de la cita y definir la tabla definitiva del circuito de esta temporada.

El palista gallego de la RFEP Manuel Ochoa (27 años, Club Teas) ha sido el gran protagonista de la jornada al conseguir una brillante medalla de oro con una autoridad absoluta desde la rampa de salida hasta la línea de meta. Ochoa, que ya ganó el oro en esta misma modalidad en La Seu en 2025 y que ostenta un diploma olímpico en París 2024, ha vuelto a demostrar que se siente como en casa en las aguas del Segre.

El camino hacia el cajón más alto del podio comenzó en los cuartos de final, donde el palista gallego completó una salida imperial y una bajada impecable. En las semifinales volvió a hacer una demostración de habilidad desde el primer segundo, con un descenso limpio directamente hacia la gran final, donde la historia se repitió: salió primero desde la rampa, puso distancia desde el inicio y negoció la compleja zona de remontes con máxima concentración. Con este resultado, cierra el curso en una destacada quinta posición en la clasificación general final del circuito, con 152 puntos.

"La final ha estado bien, pero ha sido una competición muy dura", ha explicado Ochoa tras la victoria. Sobre la evolución de la modalidad, ha detallado el reto de adaptarse a los cambios tácticos del circuito: "Este año lo que más he buscado es este pequeño plus en la rampa. Ha sido una temporada muy dura porque cuando llegamos a las primeras competiciones todo el sistema había cambiado y empecé un poco perdido. Pero con tiempo, esfuerzo y trabajo, volvemos a estar en el buen camino".

Con la mirada puesta en la gran cita de 2027, el gallego ha destacado que "los Mundiales siempre son una gran esperanza, sobre todo cuando son aquí en casa, en La Seu. Son muy importantes, ya que son otra monedita para la plaza olímpica".

En la categoría masculina, el podio se ha completado con la plata de Finn Butcher (NZL) y el bronce de Jan Rohrer (SUI), que además se ha proclamado campeón absoluto del circuito 2026 con 224 puntos.

Kimberly Woods, la mejor

En la competición femenina, la victoria ha sido para Kimberly Woods (GBR), seguida de la plata de Tereza Kneblova (CZE) y el bronce de Mònica Dòria (AND), palista nacida en La Seu d'Urgell que compite por Andorra. Dòria se mantuvo en segunda posición durante buena parte de la manga decisiva antes de colgarse un valioso bronce, que se suma al conseguido el viernes en la prueba de kayak K1M.

"Nunca es fácil aquí, ha sido una jornada de carreras muy apretada y por fin he podido volver al podio. El público es magnífico, anima muchísimo y le da un calor muy especial a las pruebas", ha señalado Woods tras su victoria. En la clasificación general final, la francesa Camille Prigent se ha proclamado campeona absoluta del curso 2026 con 233 puntos.

Representación española

Del resto de la representación estatal, Maialen Chourraut, Laia Sorribes, Miren Lazkano y Pau Echaniz no consiguieron el acceso a cuartos de final, quedando eliminados en las mangas previas de una modalidad tan imprevisible como el Kayak Cross. El ranking general final de los españoles se cierra con David Llorente en octava posición (127 puntos), Pau Echaniz en el puesto 25 (41 puntos), Miren Lazkano decimoquinta en la tabla femenina (65 puntos), Chourraut vigesimotercera (32 puntos) y Sorribes trigésimo segunda (18 puntos).

Con la clausura del Kayak Cross, la delegación estatal concluye la cita con un balance muy positivo de cuatro medallas que avala la solidez del equipo de la Real Federación Española de Piragüismo. La actuación estuvo encabezada el sábado por el oro de Miquel Travé en C1 masculino, resultado que le permitió asegurar la tercera posición en la clasificación general final del circuito. En la misma modalidad, Miren Lazkano se colgó la plata en C1 femenino y certificó un destacado cuarto lugar en el ranking general. Manu Ochoa, con su doblete extraordinario en Kayak Cross, se ha convertido en el gran nombre propio de la cita.

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El presidente de la RFEP, Javier Hernanz, ha hecho un balance muy satisfactorio: "Con el nivel que hay actualmente en las Copas del Mundo, conseguir cuatro medallas es un gran logro. El trabajo del equipo nacional se está reflejando en estas competiciones, no solo en esta sino también en el Mundial celebrado en Oklahoma este año". De cara a 2027, ha destacado la ilusión con la que se afronta el reto: "Este Mundial tiene un empuje muy grande gracias al apoyo de toda la gente de La Seu d'Urgell y de todos los piragüistas y aficionados españoles al piragüismo".