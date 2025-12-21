España, campeona de la Copa de Navidad tras ganar otra vez a Estados Unidos

España se ha proclamado este domingo campeona de la Copa de Navidad tras llevarse el segundo asalto contra Estados Unidos (18-14), esta vez en el Área Olímpica del CN Terrassa.

Si el viernes fue una fiesta en la piscina de Sant Sebastià del Atlètic Barceloneta (16-9), el combinado de David Martín tuvo este domingo algo más de dificultad para llevarse la victoria.

Espoleada por un público que ha llenado a rebosar la piscina egarense, España ha vuelto a salir muy bien al encuentro, con un 2-0 inicial gracias a los goles de Albert Sabadell y de Edu Lorrio.

Recortaban los americanos por medio de Saveljic, que ya fue el mejor del partido del viernes, y cerraban los españoles el 4-1 del primer cuarto con tantos de Daura y Biel.

Muy distinto fue un segundo período que tuvo claro acento estadounidense. Pese a que Fran Valera anotaba el 5-1, a partir de ahí el parcial sería de 2-6 para el cuadro visitante.

Tras el 7-4 de Álex Bustos, un 0-3 para una Estados Unidos lograba llegar al descanso con igualdad en el marcador (7-7). Un toma y daca que siguió al inicio de la reanudación, con Estados Unidos que no quería despegarse en el marcador y que alargó el equilibrio hasta ocho minuto para el final (12-12).

En un último cuarto emocionante, Unai Biel anotaba el 15-14 y hacía rugir a la grada. Y ahí se marcaba un punto de inflexión con un palmeo precioso de Álex Bustos para abrir brecha (16-14).

Aran Pina, que había entrado en ese último cuarto, realizaba dos paradas de mucho mérito también determinantes. Y rompía España definitivamente el encuentro con un gol, el segundo, de Álvaro Granados (17-14 a 1:28 para el final). Y aún habría tiempo para un golazo de boya de Asensio para poner el 18-14 definitivo.