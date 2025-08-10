España cierra su mejor participación en un Europeo Sub-20

La delegación española siguió sumando medallas en la última jornada del Europeo Sub-20 que se celebra en Tampere y tras el oro y bronce matinal en los 10 kilómetros marcha; llegó un nuevo doblete en los 3.000 obstáculos. Martí Torregrosa firmó la plata con un arreón en la parte final; mientras que Andrés Lara se colgó el bronce. Ona Bonet se hizo con otro bronce con su 1.86 m en altura y Rafael Mahiques redondeó la tarde con un nuevo oro, este en lanzamiento de jabalina, con una marca de 76.30.

En total, España ha sumado en estos campeonatos 13 medallas cinco oros, dos platas y seis bronces, mejorando el mejor registro en un Europeo Sub-20 que databa de 1995, con 10.

Martí Torregrosa fue segundo con una marca de 8:45.20 registro personal, mientras que Andrés Lara acabó tercero con un registro de 8:45.53, con el que también mejoró su tiempo. Bakr El Arsi, el tercer español en la final de 3.000 obstáculos, también brilló en la carrera y acabó quinto con 8:49.47. El turco Kiyasettin Kara coinquistó la medalla de oro en la distancia con un registro de 8:43.55, que le permitió ganar con autoridad en la ciudad finlandesa.

Medallas a las puertas

El cuarteto español del 4x100, formado por Ignacio Hernández, Ander Garaiar, Oriol Sánchez y Jorge Hernández firmó un 39.32 que se convirtió en la mejor marca histórica en un Campeonato de Europa Sub-20 y la segunda mejor marca española de siempre. Una marca que les daba el oro antes de ser descalificados poco después por una entrega fuera de zona entre la primera y la segunda posta.

Por su parte, el relevo 4x100 femenino formado por Carla Arwen Martínez, Estrella Santoyo, Marina Delgado y Laura Martínez, finalizó en la sexta posición, con un crono de 44.85, igualando la tercera mejor marca española de siempre.

A las puertas de la medalla se quedó Marta Mitjans en el 800. La catalana pagó el esfuerzo realizado en la segunda parte de la prueba y acabó cruzando cuarta la meta, en un final de 'photo finish'.

Con estos resultados España suma en el medallero 13 metales, con cinco oros, dos platas y seis bronces.

Ander Garaiar, en 100 metros, Andrea Tankeu en disco, Sofía Santacreu y Joan Querol, en 10.000 metros marcha y Rafael Mahiques en jabalina lograron el oro, Iker Moreno en 400 vallas y Martí Torregrosa en 3.000 obstáculos, firmaron las platas; y Oriol Sánchez en los 200 metros, Aldara Meilán y Daniel Monfort en 10.000 marcha, Aarón Ceballos en 800, Andrés Lara en 3.000 obstáculos y Ona Bonet en altura, sellaron los bronces.