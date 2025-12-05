Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
España - Brasil, en directo: semifinal del Mundial femenino de fútbol sala

España y Brasil disputan la segunda semifinal del Mundial Femenino de Fútbol Sala con Portugal ya en la final

España, con todo a por la final del Mundial

España, con todo a por la final del Mundial / FUTSAL RFEF

David Rubio

David Rubio

La selección española que dirige Clàudia Pons se enfrenta a Brasil este sábado a las 13.30 horas en la segunda semifinal del primer Mundial Femenino de Fútbol Sala que se disputa en FIlipinas.

SPORT les ofrece en directo el partido, del que saldrá el segundo finalista. Ya está en la final Portugal, que pasó por encima de Argentina (1-7) en la primera semifinal, con 'dobletes' de Fifo y de Lídia Moreira.

