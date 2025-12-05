España - Brasil, en directo: semifinal del Mundial femenino de fútbol sala

La selección española que dirige Clàudia Pons se enfrenta a Brasil este sábado a las 13.30 horas en la segunda semifinal del primer Mundial Femenino de Fútbol Sala que se disputa en FIlipinas.

SPORT les ofrece en directo el partido, del que saldrá el segundo finalista. Ya está en la final Portugal, que pasó por encima de Argentina (1-7) en la primera semifinal, con 'dobletes' de Fifo y de Lídia Moreira.

¡ALE DE PAZ SALVA EL 0-3! ¡Con la cabeza! Ale de Pax bloca el remate de Camila cuando el 0-3 merodeaba por la semifinal.

¡A PUNTO ESPAÑA! Sensacional mano de Bianca y el rechace cae a unos centímetros del pie de Ale de Paz. Era el 1-2.

No puede España. La velocidad y la presión de Brasil están siendo un martirio.

Elena González evita el gol de Débora Vanin tras la enésima pérdida en la salida de bola.

Posibles manos no señaladas que derivan en un chut peligroso de Tampa.

Para que se hagan una idea, Brasil llega 41 victorias seguidas. Su última derrota llegó precisamente contra España, que ha ganado sus últimos 15 encuentros.

Tres faltas para ambas selecciones a 7:49 del descanso.

España intenta chuts lejanos que blocan las defensoras brasileñas. Hay que acercarse un poco más.

PARADÓN DE ELENA GONZÁLEZ Sensacional pared de Brasil y Emilly estuvo a punto de marcar.