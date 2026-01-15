En Directo
BALONMANO
España - Austria, en directo: sigue el partido del Europeo de balonmano, en vivo hoy
Los Hispanos disputan su segundo partido en el Campeonato de Europa masculino tras ganar en su debut
Xavier Zapater
Sigue en directo el España - Serbia de la primera jornada del Europeo de Balonmano de 2026.
¡TODO PREPARADO!
Los jugadores de ambas selecciones ya han sido presentados frente al público del Jyske Bank Boxen. Momento ahora para los himnos nacionales antes de que arranque el encuentro.
¡Esto empieza!
IMÁGENES DEL CALENTAMIENTO
¡Ya tenemos las primera imágenes del calentamiento de los Hispanos! Los de Jordi Ribera están finalizando su puesta a punto sobre la pista del Jyske Bank Boxen, cuando faltan 10 minutos para que dé comienzo el partido.
OPORTUNIDAD DE REVANCHA PARA LOS HISPANOS
Por si fuera necesario, España tiene una motivación extra para el encuentro de esta tarde. Y es que con un empate en la última jornada, los austríacos echaron a España en la primera fase del Europeo de hace dos años.
Aquello supuso una gran decepción para los Hispanos, que seguro que hoy tienen muy presente lo que ocurrió.
PARTIDO DECISIVO PARA AUSTRIA
Quien no venció en su estreno fue la selección austríaca. El equipo de Iker Romero cayó ante Alemania (30-27) y está prácticamente obligado a ganar hoy para mantener vivas sus opciones de avanzar de ronda. Recuerden que, en esta primera fase, clasifican dos selecciones por grupo.
ESPAÑA DEBUTÓ CON VICTORIA
Los Hispanos arrancaron este Europeo con una victoria muy importante frente a Serbia en la primera jornada. España se impuso por 29-27, gracias a una gran primera parte del equipo entrenado por Jordi Ribera, que le permitió abrir una ventaja en el marcador que ya no soltó el resto del partido.
LOS CONVOCADOS POR JORDI RIBERA
Estos son los 16 jugadores elegidos por Jordi Ribera para enfrentarse al combinado austríaco. Natan Suárez y Víctor Romero, los descartados.
La convocatoria de España:
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! En apenas 30 minutos (18:00 horas), los Hispanos se medirán ante Austria en la segunda jornada de este grupo A del Europeo de balonmano. España busca su segundo triunfo del torneo para acariciar el pase a la siguiente ronda.
¡Empezamos!
- Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: 'Es la decepción más grande de mi vida
- Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: 'Tenemos mucho margen de mejora
- ¡Dro se va del Barça!
- Las razones de Dro para querer irse del Barça
- José Luis Sánchez, muy duro con el Barça pese a la victoria ante el Racing: 'Es un equipo casi vulgar
- La profecía de Flick el 26-N que sigue dando que hablar
- Avanza la 'operación Dembélé'
- Furor en redes por la narración del gol del Albacete de Juan Carlos Rivero: 'Tarda 6 segundos en narrar el gol