España se asegura dos medallas en el Mundial de Dubai

Después de cuatro malas noticias, la jornada de cuartos del Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) que se disputa en Dubai acabó con los triunfos de Enmanuel Reyes Pla y Gazi Jalidov que les aseguran el bronce en una cita con 109 países, 427 púgiles inscritos y 8,32 millones de dólares en premios.

La lesión que lastró al subcampeón olímpico Ayoub Ghadfa dejó como jefe de filas a 'El Profeta' Reyes Pla, bronce en los Juegos de París'24. Además, cuenta con dos bronces mundialistas, en 2021 en Serbia en los de la IBA y el pasado verano en Liverpool en los de World Boxing. Ya tiene asegurado el tercero.

Esos resultados indican que no ha ganado nunca una semifinal a escala universal y eso es precisamente lo que buscará este jueves frente al temible ruso Muslim Gadzhimagomedov, quien venció por 5-0 al armenio Vagkan Nanitzanian y cuenta en su palmarés con dos oros mundiales y un bronce olímpico en Tokio'20.

Gazi Jalidov estuvo espectacular / IBA

En cuartos, Reyes Pla ofreció una cátedra de madurez tras perder el primer asalto (1-4) y encarar el tercero con dos puntuaciones perdidas. El habanero sacó más manos y dio la vuelta a la pelea para imponerse por un 3-2 que se convirtió en 5-2 tras el 'bout review' (se produce cuando hay victoria por la mínima).

Mucho más solvente se mostró Gazimagomed Jalidov, un púgil nacido en la localidad rusa de Jasaviurt y que tuvo que huir con su familia a los 10 años en una historia que prefiere no recordar. Pasó por Alemania y por Francia antes de instalarse en La Rioja tras un primer paso por San Sebastián.

Bronce en 2023 en los Mundiales de Tashkent en -80 kg, 'Gazi' fue quinto en los Juegos de París'24 y ha preparado con mimo estos Mundiales en el CAR de Madrid junto al resto del equipo con el objetivo de colgarse el oro en Dubai. Al menos, ya tiene una medalla tras una portentosa exhibición.

Jalidov superó con solvencia en cuartos al armenio Artush Hovhannisyan (5-0) con una mezcla perfecta de fundamentos, esquivas y potencia. Sin embargo, no lo tendrá nada fácil en 'semis' ante el ruso Dzhambulat Bizhamov, actual plata mundial y europea que tampoco dio opción al keniano Robert Okaka (5-0).

Y eso que el día había empezado fatal para la delegación española, ya que el cordobés Rafa Lozano Jr. (cuartofinalista en los Juegos de París'24) no pudo con el astro ruso Viacheslav Rogozin, de 19 años y defensor del título. El 'Balín' se vio superado por la actividad de su rival y perdió con cierta claridad por 4-1.

La notable actuación del valenciano Sergio Martínez (sobrino del gran Kiko Martínez) no bastó ante una máquina de lanzar golpes como el maliense Djibril Traoré en el peso medio, quien se impuso por 5-0 e incluso obligó al árbitro a realizar una cuenta. La segunda bala también fue de fogueo.

El ruso Rogozin ganó con justicia al 'Balín' / IBA

Carlos Martínez tenía ante sí un imposible en el peso pluma contra el kazajo Orazbek Assylkulov, plata asiática en 2024 e intratable hasta el momento en Dubai. El castellonense salió valiente, pero enseguida vio que no podía frenar a su rival y lo cierto es que el resultado lo dice todo. Los cinco jueces coincidieron: 30-27.

Su mellizo Frank Martínez tuvo opciones hasta el final ante el impronunciable turcomano Bayramdurdy Nurmuhammedov en el superwelter y acabó perdiendo por dos puntos. "¡Vamos, que se puede ganar!", le gritó la esquina con el seleccionador Rafa Lozano al frente, pero el último asalto fue letal y derivó en un 1-4.