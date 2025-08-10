España arrolla en su segundo duelo en el Eurohockey

La selección española de hockey hierba cumplió con el guion y se jugará el próximo martes (14:45) con la de Bélgica el pase a las semifinales del Europeo de Alemania, tras imponerse este domingo por un contundente 10-0 a la de Austria.

Tras caer en la primera jornada por 3-0 ante los Países Bajos, vigente campeón olímpico y máximo favorito para colgarse la medalla de oro en Moenchengladbach, los de Max Caldas no podían permitirse más fallos.

Una circunstancia que convirtió el encuentro desde su inicio en un continuo asedio del conjunto español, que apenas transcurrido un minuto de juego ya dominaba en el marcador (1-0) con un gol de Bruno Font.

Renta que se encargó de doblar cuatro minutos más tarde Pol Cabré-Verdiell que estableció el 2-0 para unos 'RedSticks', que dejaron encarrilado definitivamente el triunfo antes de la conclusión del primer cuarto con el tanto de Gerard Clapés (3-0)

Un marcador que pareció destensar a los de Max Caldas en un segundo período en el que España, tercera en la última edición de la Pro Liga, no pudo aumentar su ventaja pese a disponer de dos penaltis córner.

Pero la distancia que separa en estos momentos a los 'RedSticks', semifinalistas en los pasados Juegos Olímpicos de París, y el equipo austríaco en tal en estos momentos que bastó con que los jugadores españoles afinasen mínimamente la puntería para dispararse en el marcador.

Tal y como reflejaron los tres goles que España, cuarta clasificada en el 'ranking' mundial, logró en el tercer cuarto de la mano de Clapés, que cerró el choque con un doblete, José Basterra y Marc Reyné, que estableció en el 45 el momentáneo 6-0.

Con ganas de más

Una goleada que no aplacó la voracidad de los de Max Caldas, que parecían empeñados en mejorar el 10-1 por el que Bélgica derrotó a Austria en la primera jornada del torneo.

Voracidad que personificó como nadie el jugador del RS Tenis Nico Álvarez, que firmó dos de los cuatro tantos que el equipo español firmó en el cuartó y último período para redondear la goleada (10-0) de los 'RedSticks'.

Un conjunto español que se jugará el próximo martes el billete para las semifinales con Bélgica, que perdió este domingo por 4-2 ante los Países Bajos, y a la que los de Max Caldas ya derrotó el pasado año en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París.