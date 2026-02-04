España arrolla a Croacia y finaliza quinta en el Europeo

España, actual campeona olímpica, cerró este miércoles su participación en el Europeo femenino de Funchal (Portugal) con el consuelo del quinto puesto tras noquear a Croacia por un contudente 9-23.

Croacia - España (Europeo waterpolo) Europeo de waterpolo CRO 9 23 ESP Alineaciones Croacia Trojan; Stipanov (-), Pesic (-), Jelena Butic (3), Magdalena Butic (-), Ria Glas (1), Rogulj (-), Jankovic (1), Rozic (3), Barisic (-), Kangler (-), Lulic (-), Eterovic (1) y Frketic (p.s). España Martina Terré; Ariadna Ruiz (1), Bertran (-), Ortiz (5), Pérez (-), Crespí (3) Elena Ruiz (3), Prats (1), Camus (2), Peñalver (2), Leitón (2), González (2), Anton (2) y Mariona Terré (p. s.).

El equipo dirigido por Jordi Valls dominó el encuentro de principio a fin, con una superioridad que quedó reflejada en un contundente 5-13 al descanso. Entre los nombres destacados, la capitana Bea Ortiz confirmó su gran torneo y, con 25 tantos, se perfila como máxima goleadora del campeonato, a la espera de lo que suceda en la final y en el partido por el bronce.

Aunque el triunfo no podía alterar el rumbo de un Europeo que pone fin a una racha histórica de podios de España que se extendía desde los dos últimos Juegos Olímpicos, los tres últimos Mundiales y los últimos cuatro Europeos, el combinado nacional cerró la competición con determinación.

Tras imponerse el martes a una débil Francia (16-4), las españolas saltaron a la piscina con la seriedad necesaria para cumplir su último objetivo y pronto el marcador reflejó esa firmeza.

La capitana Bea Ortiz abrió el tanteo en apenas veinte segundos, marcando el tono de un primer periodo coral en el que hasta siete jugadoras distintas vieron portería. España dominó el intercambio de goles, mientras Iva Rozic, sola frente a la ofensiva española, no pudo mantener el torrente ofensivo del 4-8 al término del primer acto.

Pero cuando España redobló esfuerzos y Martina Terré se serenó en la portería, cerró el grifo croata. Mientras tanto, los tantos españoles siguieron cayendo con la misma facilidad para construir un contundente parcial de 1-5 que solo Neli Jankovic pudo maquillar de manera testimonial para el claro 5-13 al descanso.

Dominio absoluto

Tras la reanudación, el seleccionador Jordi Valls dio protagonismo a las jóvenes que tendrán la misión de devolver al combinado nacional al escalón más alto en los próximos grandes campeonatos. Lideradas por la suficiencia de Bea Ortiz, dominaron los tiempos, el contexto y el escenario para calcar otro parcial de 1-5 (6-18).

El último acto tuvo el interés de la lucha por acabar como máxima goleadora del campeonato entre Bea Ortiz e Iva Rozic. La rubinense se situó momentáneamente al frente con su cuarto tanto (6-19, min.25), pero la atención que concentró sobre sí permitió a Paula Crespí y Paula Camus superar la veintena de goles (6-21, min.26).

En un contraataque, Iva Rozic logró su tercera diana y volvió a igualar la cabeza de la tabla de artilleras. Bea Ortiz respondió inmediatamente para ponerse por delante y, aunque Sara Frketic le detuvo un penalti y un mano a mano final, la croata no volvió a anotar en un partido que se cerró con el definitivo 9-23 que deja a España quinta.