España arranca con fuerza en los JJOO del Mediterráneo: 3-0 ante Egipto en voleibol

La selección española masculina de voleibol ha comenzado de la mejor manera posible su participación en los Juegos del Mediterráneo de Taranto 2026. España se impuso con claridad a Egipto por 3-0 en la primera jornada de la fase de grupos y dio el primer paso en su objetivo de volver a luchar por las medallas.

El conjunto dirigido por Jordi Ramón, vigente subcampeón de los Juegos del Mediterráneo, mostró desde el inicio su superioridad en el Palapentassuglia de Brindisi.

España dominó con claridad el primer set y apenas dio opciones a su rival. El sexteto nacional tomó rápidamente el control del juego y cerró la primera manga con un contundente 25-13.

El encuentro cambió de dinámica en el segundo parcial. Egipto elevó su nivel y logró mantener la igualdad durante buena parte del set, obligando a España a emplearse a fondo. El equipo español supo gestionar mejor los puntos decisivos y terminó imponiéndose por 25-23, dejando el partido muy encarrilado.

En el tercer set volvió a aparecer la versión más dominante de España. La selección recuperó el ritmo del inicio, impuso su superioridad y cerró el encuentro con otro claro 25-13.

El triunfo permite a España sumar sus tres primeros puntos en la fase de grupos y confirmar un estreno prácticamente perfecto en Taranto.

Jordi Ramón celebra la fortaleza del grupo

Tras el encuentro, Jordi Ramón valoró positivamente la actuación del equipo y el resultado conseguido en el debut.

“Empezar así es una satisfacción y esperamos que siga así”, aseguró el seleccionador.

Ramón destacó también la capacidad del grupo para adaptarse a las dificultades que rodearon el encuentro. “Las condiciones no eran las mejores, pero en esos momentos es cuando se ve lo unido que está el grupo”, añadió.

España dispondrá ahora de un día de descanso antes de disputar su segundo encuentro de la competición.

La selección volverá a la pista el sábado 22 de agosto a las 17:00 horas, cuando se enfrentará a Kosovo en el PalaMazzola de Taranto. Un nuevo triunfo permitiría al conjunto español dar un paso importante hacia la siguiente fase y mantener intactas sus aspiraciones de repetir presencia en la lucha por las medallas.