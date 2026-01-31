España aplasta a Israel y se cita en una final anticipada con Países Bajos

España, actual campeona olímpica, arrolló este sábado a Israel, a la que derrotó por un contundente 23-7 en el último ensayo antes de la 'final' ante Países Bajos por un puesto en semifinales del Europeo femenino de waterpolo que se disputa en Funchal (Portugal).

El equipo dirigido por Jordi Valls arrolló a un rival de categoría claramente inferior en un partido que sirvió, más allá de ensayar jugadas de pizarra, para demostrar su eficacia en superioridad numérica (4/4). Queralt Antón y Bea Ortiz lideraron el ataque con cuatro goles cada una, afinando la puntería y poniendo a punto el brazo de cara al encuentro decisivo.

Con esta victoria, España suma sus dos primeros puntos en la segunda fase y se jugará el pase a las semifinales, así como mantener su racha de podios que se extiende a los últimos dos Juegos Olímpicos, tres Mundiales y cuatro Europeos, este domingo (21:15 CET) frente a la vigente campeona de Europa, Países Bajos.

Para avanzar, las españolas deberán imponerse por más de un gol tras la victoria de las neerlandesas ante Hungría (5-4) este sábado. España parecía mirar más al próximo partido que al que tenía entre manos, aunque la victoria también era obligatoria para mantener opciones frente a las neerlandesas. Esa falta de concentración inicial la aprovechó María Bogachenko, que de penalti adelantó a las suyas (0-1, min. 3).

Pero cuando el combinado nacional se pausó y se centró en el presente, recuperó su versión habitual. Con Nona Pérez y Bea Ortiz orquestando el juego, España enlazó jugadas precisas y firmó un parcial de 6-1, con goles de Ariadna Ruiz, por partida doble, Irene González, Queralt Antón, Paula Leitón y Bea Ortiz, para restablecer la lógica (6-2).

Las israelíes intentaron mantenerse en el partido y Tahel Levi y Alma Yaacobi recortaron diferencias (8-4, min. 11), pero las campeonas olímpicas ya tenían tomado el pulso al encuentro y no iban a frenar su cometido.

Con ataques rápidos liderados por las hermanas Ruiz —cinco goles entre ambas al descanso— y Bea Ortiz sumando tres, y una defensa individual que anticipaba cada pase y se multiplicaba en robos, España repitió el parcial inicial y llegó al descanso con un cómodo 12-4.

Tras el receso, Nona Pérez, recientemente nombrada mejor jugadora europea de 2025, se estrenó en el Europeo. España amplió su repertorio ofensivo, destacando los balones a palos para desordenar la defensa rival y generar pases cómodos al centro, acciones que se repitieron en buena parte de los goles.

El combinado nacional se mostró además impecable en superioridad numérica, resolviendo las cuatro oportunidades que dispuso (4/4). Un último penalti transformado por Bea Ortiz repitió el parcial de 6-2 por tercera vez y situó el 18-6, con todo decidido antes del último periodo.

En el último acto, Jordi Valls dio el relevo en portería a Mariona, que, más allá de encajar un gol de penalti, demostró seguridad bajo los palos y contó con una defensa que no se dejó llevar por el marcador holgado. España cerró el partido con un parcial de 5-1 y selló el definitivo 23-7.

Ficha técnica:

23 - España: Martina Terré; Ariadna Ruiz (3), Bertrán (-), Bea Ortiz (4), Nona Pérez (3), Paula Crespí (3), Elena Ruiz (2), Prats (1), Guiral (-), Camus (-), Leitón (2), González (1), Anton (4) y Mariona Terré (p. s.).

7 - Israel: Kakuzin; Levi (1), Rahoum (-), Bogachenko (1), Yaacobi (3), Strugo (1), Levinshtein (-), Tirosh (-), Sasover (1), Markovsky (-), Gazit (-), Borenstein (-), Katzir (-) y Geva (p.s).

Parciales: 6-2, 6-2, 6-2 y 5-1.

Árbitros: Ruben Garcia (SUI) y Mihnea Alexandrescu (ROU). Eliminaron a Queralt Bertran por parte de España.

Incidencias: Primer partido del grupo F de la segunda fase del Europeo femenino de waterpolo, que se disputa en el Complejo Olímpico de Piscinas de Funchal (Portugal).