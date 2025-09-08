España aplasta a Francia en su estreno en el Europeo

La selección española femenina de hockey patines, vigente campeona continental, comenzó este lunes su andadura en el Campeonato de Europa que se disputa en Paredes (Portugal) con un contundente triunfo ante Francia (8-0). Con goles de Aina Florenza (3), Marta Piquero, Mariona Colomer, María Sanjurjo, Victòria Porta y la debutante Elsa Salvanyà, el equipo dirigido por Sergi Macià firmó sus primeros tres puntos en su camino hacia el noveno título continental, el octavo consecutivo. Este martes, disputará su segundo partido ante Italia (18:00 hora española).

España - Francia Hockey Europeo Femenino de Hockey Patines España 8 0 Francia Alineaciones 8 - España Salvat; Florenza, Piquero, Sanjurjo y Porta -cinco inicial- Solé, Colomer, Blackman, Salvanyà y Batlle (p.s) 0 - Francia Buchoux; Cayol, Celia Gohet, Lagroye y Husson -cinco inicial- Dubocquet, Letin, Cobián, Gefflot y Lucie Gohet (p.s)

La puesta en escena en el torneo de la vigente campeona no pudo ser mejor. A los dos minutos, Aina Florenza abrió el camino con un brillante reverso que le permitió batir a Lili Buchoux (1-0, min.2). Y poco después, la misma protagonista cazó su propio rebote para empujar la bola al fondo de la red y ampliar la ventaja (2-0, min.6).

Pese a la ventaja, España no se apartó del guion. Su dominio era total y a Francia apenas le duraba la posesión ante la presión ordenada de las españolas, que cada robo lo convertían en una ocasión para correr. En una de esas transiciones, Mariona Colomer clavó un disparo a la escuadra para poner tierra de por medio (3-0, min.17). La primera parte pudo dejar un marcador aún más abultado, pero las intervenciones de Lili Buchoux evitaron que el partido quedara prácticamente sentenciado al descanso.

Exhibición española

Nada más iniciarse la segunda mitad, España volvió a demostrar su coordinación ofensiva. Una combinación entre Aina Florenza y Marta Piquero permitió a la asturiana hacer el cuarto (4-0, min.25). En la jugada siguiente, las mismas protagonistas repitieron protagonismo pero con roles invertidos. Piquero asistió a Florenza, que firmó su tercer gol y el quinto en el cómputo global del partido (5-0, min.26).

Sin levantar el pie del acelerador, el primer partido también dejó el gol de la debutante Elsa Salvanyà. A sus 16 años, la jugadora catalana se estrenó con la selección absoluta española al rematar una asistencia de Gemma Solé (6-0, min.35). Victòria Porta se sumó a la fiesta goleadora (7-0, min.47) y María Sanjurjo cerró la goleada (8-0, min.49), con la que España inauguró su casillero en el Campeonato de Europa.