JUEGOS MEDITERRÁNEOS
España alcanza los diez oros en los Juegos Mediterráneos con el triunfo en tiro con arco
El equipo español de tiro con arco masculino consigue el décimo oro en Taranto 2026 al vencer a Francia en una final decidida en tres sets.
EFE
España alcanzó este viernes los diez oros en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 después de que el equipo masculino de tiro con arco, formado por Jun Sánchez, Andrés Temiño y Diego Conde, se proclamara campeón al imponerse a Francia por un contundente 6-0.
El conjunto español dominó la final desde el inicio y se apuntó los dos primeros sets por 56-54 y 58-54. En el tercero, Sánchez, Temiño y Conde cerraron el encuentro con un 57-56 para completar el 6-0 y subir a lo más alto del podio.
La plata fue para el equipo francés integrado por Thomas Chirault, Kylan Hepp y Romain Viale.
El oro del equipo masculino supone la segunda medalla del día para la delegación española y también la segunda del tiro con arco en Taranto 2026.
El tiro con arco español sumó además un bronce en la competición femenina por equipos, formado por Paula Álvarez, Leyre Fernández y Elia Canales, contra Italia.
España alcanza de esta forma los diez oros, trece platas y dieciséis bronces en los Juegos Mediterráneos.
En la anterior edición, celebrada en 2022 en Orán (Argelia), la delegación española conquistó 66 medallas, cuando obtuvo entonces 16 oros, 25 platas y 25 bronces en esta competición, creada en 1951 para promover el deporte y el olimpismo en la región mediterránea.
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