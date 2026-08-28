Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Libres MotoGPAthletic BarcelonaMarc MárquezChus MateoLamine YamalSorteo Europa LeagueAlcarazHorarios MotoGPMercado FichajesEtapa 7 Vuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoyResultado sorteo ChampionsRivales Barça ChampionsPróximo partido BarcelonaCuándo empieza la ChampionsRafa NadalInés GarcíaPadre GaviGabriel RufiánGonzalo BernardosFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin

JUEGOS MEDITERRÁNEOS

España alcanza los diez oros en los Juegos Mediterráneos con el triunfo en tiro con arco

El equipo español de tiro con arco masculino consigue el décimo oro en Taranto 2026 al vencer a Francia en una final decidida en tres sets.

El tirador español Andrés García ha conseguido la medalla de oro en la prueba del foso durante los Juegos Mediterráneos de 2026, que se están disputando en la ciudad de Tarento (Italia), donde su compatriota Mar Molné ha rozado el podio, mientras que la también española Daniela Picó ha logrado la plata en el All Around de gimnasia rítmica

El tirador español Andrés García ha conseguido la medalla de oro en la prueba del foso durante los Juegos Mediterráneos de 2026, que se están disputando en la ciudad de Tarento (Italia), donde su compatriota Mar Molné ha rozado el podio, mientras que la también española Daniela Picó ha logrado la plata en el All Around de gimnasia rítmica / COE / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Roma

España alcanzó este viernes los diez oros en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 después de que el equipo masculino de tiro con arco, formado por Jun Sánchez, Andrés Temiño y Diego Conde, se proclamara campeón al imponerse a Francia por un contundente 6-0.

El conjunto español dominó la final desde el inicio y se apuntó los dos primeros sets por 56-54 y 58-54. En el tercero, Sánchez, Temiño y Conde cerraron el encuentro con un 57-56 para completar el 6-0 y subir a lo más alto del podio.

La plata fue para el equipo francés integrado por Thomas Chirault, Kylan Hepp y Romain Viale.

El oro del equipo masculino supone la segunda medalla del día para la delegación española y también la segunda del tiro con arco en Taranto 2026.

El tiro con arco español sumó además un bronce en la competición femenina por equipos, formado por Paula Álvarez, Leyre Fernández y Elia Canales, contra Italia.

España alcanza de esta forma los diez oros, trece platas y dieciséis bronces en los Juegos Mediterráneos.

Noticias relacionadas

En la anterior edición, celebrada en 2022 en Orán (Argelia), la delegación española conquistó 66 medallas, cuando obtuvo entonces 16 oros, 25 platas y 25 bronces en esta competición, creada en 1951 para promover el deporte y el olimpismo en la región mediterránea.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona - Athletic: resumen, goles y resultado del partido de LaLiga EA Sports
  2. El sorteo de la Champions League: rivales de Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis, Villarreal y todos los cruces de la fase liga
  3. Así queda la Champions League 2026/27: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
  4. Acuerdo cerrado PSG-Liverpool: 'bombazo' de 140 millones por Barcola
  5. Un experto en entrenamiento analiza la rutina de Inés García, novia de Lamine Yamal: 'Mi consejo es el entrenamiento de fuerza, dos o tres sesiones semanales bien realizadas pueden empezar a construir una base muscular fantástica
  6. El Atlético arremete contra el Barça con un comunicado: 'Ni ha existido ni va a existir ninguna negociación en relación al traspaso de Julián Alvarez”
  7. El Barça saca rédito del traspaso de Nico González al Newcastle
  8. FC Barcelona - Athletic Club: Rodri abre el telón en el Camp Nou

España alcanza los diez oros en los Juegos Mediterráneos con el triunfo en tiro con arco

España alcanza los diez oros en los Juegos Mediterráneos con el triunfo en tiro con arco

Melilla Baloncesto-Unicaja, primer partido de la pretemporada: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

Melilla Baloncesto-Unicaja, primer partido de la pretemporada: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

La bici secreta de Pogacar

La bici secreta de Pogacar

Chus Mateo: "El Willy Hernangómez del Barça no ha sido el que esperábamos, pero esta experiencia le hará mejor"

Marc Márquez empieza el fin de semana marcando territorio en su jardín

Final del FP1 en Aragón: Marc Márquez arranca al frente, con Raúl Fernández muy cerca

Final del FP1 en Aragón: Marc Márquez arranca al frente, con Raúl Fernández muy cerca

La Vueling Cursa de Bombers Barcelona ya supera los 5.000 corredores ¡Inscríbete!

La Vueling Cursa de Bombers Barcelona ya supera los 5.000 corredores ¡Inscríbete!

Federer apuesta por Alcaraz y se rinde ante la irrupción de Jódar: "Ha sido increíble"

Federer apuesta por Alcaraz y se rinde ante la irrupción de Jódar: "Ha sido increíble"