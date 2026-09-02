España alcanza las 73 medallas en Taranto tras un doble oro en baloncesto 3x3

España elevó este martes a 73 las medallas conseguidas en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 después de sumar cinco nuevas preseas, entre ellas los oros de los equipos femenino y masculino de baloncesto 3x3, y situó su balance en quince oros, 31 platas y 27 bronces.

La delegación española abrió la jornada con un bronce de Mikel Mardaras en remo, primera medalla del día para España en Taranto.

La gimnasia artística aportó otras dos preseas de plata. Alba Petisco terminó segunda en suelo con una puntuación de 52.850, por detrás de la argelina Nemour, oro con 57.750, mientras que Nicolau Mir también consiguió la plata.

El gran éxito de la jornada llegó en el baloncesto 3x3, disciplina que esta de estreno en esta edición, con los equipos españoles femenino y masculino proclamándose campeones de los Juegos Mediterráneos y sumando dos nuevos oros al medallero.

Con estas cinco medallas, España alcanza las 73 preseas en Taranto: 15 oros, 31 platas y 27 bronces, y se sitúa en la sexta posición del medallero cuando restan dos jornadas para la conclusión de los Juegos, prevista para el próximo 3 de septiembre.

La delegación española ya había superado el lunes las 66 medallas logradas en Orán 2022 (Argelia), donde terminó con 16 oros, 25 platas y 25 bronces.

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A falta de las últimas jornadas, España se encuentra a una medalla de igualar los 16 oros conseguidos hace cuatro años.