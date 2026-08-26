Juegos Mediterráneos
España alcanza las 20 medallas en Taranto tras el oro en petanca
El equipo de petanca logró cuatro medallas de plata
EFE
España alcanzó este martes las veinte medallas en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 tras sumar un oro, una plata y un bronce, con Alba Valiente como protagonista al conquistar el campeonato de petanca.
Valiente se proclamó campeona y dio a España su cuarto oro en la competición, en una jornada en la que Manel Luque logró la medalla de plata también en petanca.
La delegación española sumó además un nuevo bronce gracias a Pablo Abián en bádminton, una nueva presea para uno de los referentes del deporte español.
Con estos tres podios, España eleva su balance a 20 medallas: cuatro oros, tres platas y trece bronces.
La delegación española llega a Taranto para esta competición, creada en 1951 para promover el deporte y el olimpismo en la región mediterránea, después de conseguir 66 medallas en la anterior edición, disputada en Orán (Argelia) en 2022, cuando obtuvo entonces 16 oros, 25 platas y 25 bronces.
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