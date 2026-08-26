Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezGaspart Julián ÁlvarezHomenaje Camp NouMercado FichajesEtapa 5 Vuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoySekou GassamaReal Madrid - Real SociedadSorteo Champions LeaguePosibles rivales Barça ChampionsEquipos españoles ChampionsRafa Nadal padreDónde ver UTMBClàudia TrempsJota Jordi Lamine YamalChris BumsteadPadre GaviJules KoundeFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembre 2026Outdoor
instagramlinkedin

Juegos Mediterráneos

España alcanza las 20 medallas en Taranto tras el oro en petanca

El equipo de petanca logró cuatro medallas de plata

La petanca engrosó el medallero español en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026

La petanca engrosó el medallero español en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 / COE / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Roma

España alcanzó este martes las veinte medallas en los Juegos Mediterráneos de Taranto 2026 tras sumar un oro, una plata y un bronce, con Alba Valiente como protagonista al conquistar el campeonato de petanca.

Valiente se proclamó campeona y dio a España su cuarto oro en la competición, en una jornada en la que Manel Luque logró la medalla de plata también en petanca.

La delegación española sumó además un nuevo bronce gracias a Pablo Abián en bádminton, una nueva presea para uno de los referentes del deporte español.

Con estos tres podios, España eleva su balance a 20 medallas: cuatro oros, tres platas y trece bronces.

Noticias relacionadas

La delegación española llega a Taranto para esta competición, creada en 1951 para promover el deporte y el olimpismo en la región mediterránea, después de conseguir 66 medallas en la anterior edición, disputada en Orán (Argelia) en 2022, cuando obtuvo entonces 16 oros, 25 platas y 25 bronces.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sebastià, padre de Rafa Nadal: 'Toni es mi hermano, pero lo primero es mi hijo. Toni a lo mejor no estaba contento, pero entendíamos que era beneficioso para Rafa
  2. Frenkie de Jong se prueba sobre el césped y sigue con molestias
  3. La superventa del Arsenal que puede ser la llave definitiva para fichar a Julián Álvarez
  4. El último compromiso de Julián Álvarez al Barça
  5. Laporta desactiva el 'plan B' del FC Barcelona a Julián Álvarez
  6. Joan Gaspart, expresidente del Barça: 'Hablé con Gil Marín por Julián Álvarez y me dijo que no perdiera el tiempo
  7. Deco y Flick pactan no fichar un parche
  8. Lukeba gana enteros

Oficial: Fermín Aldeguer, al VR46 de Rossi

Oficial: Fermín Aldeguer, al VR46 de Rossi

España alcanza las 20 medallas en Taranto tras el oro en petanca

España alcanza las 20 medallas en Taranto tras el oro en petanca

Federer ilumina Nueva York y vuelve a ganar a Roddick en una exhibición

Federer ilumina Nueva York y vuelve a ganar a Roddick en una exhibición

Las claves de por qué el Movistar no anuncia el fichaje de Paula Blasi

Las claves de por qué el Movistar no anuncia el fichaje de Paula Blasi

Carlos Alcaraz (23 años): "Mi infancia la recuerdo como una etapa muy bonita. Sigo teniendo los amigos que hice y mi grupo era de la Sociedad Club de Campo de El Palmar. Vivía feliz y sin grandes lujos, pero hoy sé que las pequeñas cosas marcan la diferencia"

Carlos Alcaraz (23 años): "Mi infancia la recuerdo como una etapa muy bonita. Sigo teniendo los amigos que hice y mi grupo era de la Sociedad Club de Campo de El Palmar. Vivía feliz y sin grandes lujos, pero hoy sé que las pequeñas cosas marcan la diferencia"

Gaby Cairo, director deportivo del Barça Hockey: "Los nuevos fichajes nos harán bien en una temporada muy exigente"

El Valencia Basket libera a seis jugadores para la ventana FIBA

El Valencia Basket libera a seis jugadores para la ventana FIBA

Fran Guerra, el fichaje estrella del CB Gran Canaria: “Tenía ofertas de ACB pero para mí era muy importante asumir este reto”

Fran Guerra, el fichaje estrella del CB Gran Canaria: “Tenía ofertas de ACB pero para mí era muy importante asumir este reto”