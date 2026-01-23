Eslovenia y 13.000 almas amenazan a la 'Roja' en su debut en el Europeo

Se acabaron los parones, los amistosos y la preparación. La selección española de fútbol sala inicia su asalto al Europeo de fútbol sala ante la coanfitriona Eslovenia este viernes (20.30 horas, La2) en el infierno del Arena Stosice de Ljubljana en el que es espera un lleno absoluto con casi 13.000 espectadores, aunque este país es un ejemplo de civismo.

Será el debut con la 'Roja' en una gran competición de Jesús Velasco, el laureado técnico toledano que rechazó la renovación con el Barça en la primavera de 2024 para tratar de enderezar el rumbo de una España que acababa de ser eliminada por Venezuela en los octavos de final del Mundial de Uzbekistán.

Desde su llegada al cargo, el tricampeón de la Champions (dos con Inter y una con el Barça) y heptacampeón liguero optó por ampliar las preconvocatorias antes de cada partido a 30 jugadores con el objetivo de implicar a más gente y de cubrir las múltiples bajas por lesión que se producen en este deporte.

Tras cerrar la clasificación con pleno de victorias, España cuenta con los azulgranas Dídac (portero), Antonio y Adolfo en una lista de 14 que completan el meta Chimi, Cecilio, Ricardo, Adri Rivera, Raya, Pablo Ramírez, el capitán Mario Rivillos, Cortés, Mellado, Gordillo y Novoa por el lesionado Dani Zurdo.

El imponente Arena Stozice de Ljubliana / RFEF

Tal y como recalcó el propio Velasco a SPORT antes de viajar a tierras balcánicas, el equipo está centrado exclusivamente en el duelo ante Eslovenia y huye de poner el foco en los otros favoritos con la campeona Portugal a la cabeza. "Primero Eslovenia y después Bielorrusia y Bélgica", está recalcando el mejor entrenador español del siglo.

Con dos clasificaciones para cuartos en 2014 y en 2018 como mejores resultados, el veteranísimo capitán Igor Osredkar (39 años) es uno de los iconos de Eslovenia. De hecho, en 2012 se enfrentó con el Litija al Barça de Marc Carmona en su camino al segundo título azulgrana en la Champions.

Además, el portero Marko Pecek, Teo Turk y Ziga Ceh se midieron al Barça de Andreu Plaza en cuartos de la Champions en 2021 con victoria azulgrana por 2-0. Todos juegan en Eslovenia o en Croacia (Uros Djuric, Jeremy Bukovec, Osredkar, Ceh, Zan Janez y Luka Cop). La única excepción es Nejc Hozjan, quien milita en un Montesilvano que está lejos de aquel equipo se alzó con la Champions en 2011. Matej Fidersek fue el máximo goleador esloveno en la fase de clasificación con seis goles por los cuatro de Osrekdar.

Una de las principales virtudes de los eslovenos es su fortaleza física y su dureza, algo que podría suponer un problema si las citadas 13.000 almas presionan a los árbitros y de todos es sabido que en el Viejo Continente son mucho de hacerse los suecos con el silbato e incluso de 'tragárselo'.

En cuanto a España, la experiencia de jugadores como Dídac, Cecilio, Adolfo, Mellado pese a sus 26 años o un Mario Rivillos (cinco veces ganador de la Champions) que es fundamental para Velasco casa perfectamente con la juventud y el descaro de Pablo Ramírez, Gordillo, Adri Rivera o el benjamín Novoa con 23 años.

Aunque el título se resiste desde 2016 y Portugal ha reinado en las dos últimas ediciones (tiene la importantísima baja de Zicky Té), la 'Roja' lidera muy autoritariamente el palmarés con siete oros (cuatro a las órdenes del 'genio' Javier Lozano y tres con José Venancio López). Italia también ganó dos veces el título continental.